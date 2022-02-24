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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774918781.html
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Украины
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Украины - РИА Новости, 24.02.2022
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Украины
Евросоюз готов усилить поддержку Украины и провести международную конференцию доноров, говорится в выводах по итогам внеочередного европейского саммита,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:30
2022-02-24T23:30
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
евросоюз
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Евросоюз готов усилить поддержку Украины и провести международную конференцию доноров, говорится в выводах по итогам внеочередного европейского саммита, посвященного конфликту на Украине и согласованию нового пакета санкций против России."ЕС един в своей солидарности с Украиной, продолжит поддерживать Украину и ее народ вместе с международными партнерами, в том числе в политической, финансовой и гуманитарной, логистической сферах, а также поддерживает проведение международной конференции доноров", - указывается в документе.Лидеры подчеркнули приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Они также призвали другие страны воздержаться от признания ДНР и ЛНР. "Главы государств и правительств ЕС признают европейское устремление Украины, как это зафиксировано в соглашении об ассоциации ЕС и Украины", - указывается в выводах.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/rossiya-1774860971.html
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, евросоюз, признание днр и лнр в россии
23:30 24.02.2022
 
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Украины

Лидеры ЕС готовы усилить поддержку Украины, включая международную донорскую конференцию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Евросоюз готов усилить поддержку Украины и провести международную конференцию доноров, говорится в выводах по итогам внеочередного европейского саммита, посвященного конфликту на Украине и согласованию нового пакета санкций против России.
"ЕС един в своей солидарности с Украиной, продолжит поддерживать Украину и ее народ вместе с международными партнерами, в том числе в политической, финансовой и гуманитарной, логистической сферах, а также поддерживает проведение международной конференции доноров", - указывается в документе.
Прохожие идут мимо Монумента Независимости Украины в Киеве, Украина. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пришла на Украину за своим
Лидеры подчеркнули приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Они также призвали другие страны воздержаться от признания ДНР и ЛНР. "Главы государств и правительств ЕС признают европейское устремление Украины, как это зафиксировано в соглашении об ассоциации ЕС и Украины", - указывается в выводах.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЕвросоюзПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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