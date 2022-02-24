https://ria.ru/20220224/ukraina-1774899544.html
Путин обсудил с премьером Индии ситуацию на Украине
Путин обсудил с премьером Индии ситуацию на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Путин обсудил с премьером Индии ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины и изложил принципиальные оценки агрессивных... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:32
2022-02-24T21:32
2022-02-24T21:32
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины и изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, донбасс, россия, владимир путин, индия
Путин обсудил с премьером Индии ситуацию на Украине
Президент России Путин обсудил с премьером Индии ситуацию на Украине
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины и изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.
"При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Игорь Тоноян