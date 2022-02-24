https://ria.ru/20220224/ukraina-1774867685.html

В МИД ответили на вопрос о контактах с Украиной после разрыва отношений

В МИД ответили на вопрос о контактах с Украиной после разрыва отношений - РИА Новости, 24.02.2022

В МИД ответили на вопрос о контактах с Украиной после разрыва отношений

Москва не считает, что возможности для контактов с Украиной не существует, есть возможность заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:28

2022-02-24T19:28

2022-02-24T19:28

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва не считает, что возможности для контактов с Украиной не существует, есть возможность заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее сообщалось, что Украина намерена эвакуировать оставшихся сотрудников своего посольства из России. Владимир Зеленский сообщал, что Украина разорвала дипломатические отношения с РФ."Это их решение (разорвать отношения), они имеют на это право. Контакты? Ну, мы присутствуем и на международных площадках. Не могу сказать, что какие-то отсутствуют возможности для контактов. Вопрос, хотят ли они (контактов), и чего они хотят", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774864991.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774853823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова