https://ria.ru/20220224/ukraina-1774853823.html

Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский

Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.02.2022

Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский

Киев предлагает вернуться на путь мира, заявил президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:41

2022-02-24T18:41

2022-02-24T19:17

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Киев предлагает вернуться на путь мира, заявил президент Владимир Зеленский."Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру", — написано в его Telegram-канале под публикацией с видеообращением.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/voennye-1774808865.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский