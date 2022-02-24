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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774853823.html
Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский
Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.02.2022
Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский
Киев предлагает вернуться на путь мира, заявил президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:41
2022-02-24T19:17
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Киев предлагает вернуться на путь мира, заявил президент Владимир Зеленский."Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру", — написано в его Telegram-канале под публикацией с видеообращением.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Кирилл Волков
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владимир зеленский
18:41 24.02.2022 (обновлено: 19:17 24.02.2022)
 
Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский

Президент Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь мира

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Киев предлагает вернуться на путь мира, заявил президент Владимир Зеленский.
"Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру", — написано в его Telegram-канале под публикацией с видеообращением.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 16:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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