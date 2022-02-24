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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774850502.html
ВСУ загоняют технику во дворы в Станице Луганской и Счастье, заявили в ЛНР
ВСУ загоняют технику во дворы в Станице Луганской и Счастье, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ загоняют технику во дворы в Станице Луганской и Счастье, заявили в ЛНР
В городе Счастье и Станице Луганской ВСУ загоняют военную технику в жилые дворы, чтобы прикрыться мирными жителями, заявил журналистам военный эксперт,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:34
2022-02-24T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. В городе Счастье и Станице Луганской ВСУ загоняют военную технику в жилые дворы, чтобы прикрыться мирными жителями, заявил журналистам военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.Ранее в ЛНР заявили, что в районе этих населенных пунктов идут бои."Военнослужащие Вооруженных сил Украины используют запрещенные методы ведения войны. Сейчас наша разведка фиксирует, что Вооруженные силы Украины подгоняют технику к многоэтажкам в населенном пункте Счастье. Также в населенном пункте Станица Луганская прямо во дворы мирных жителей загоняется бронетехника с таким расчетом, что в случае нанесения удара обязательно пострадают мирные граждане", — рассказал Марочко.По его словам, сейчас украинские силовики размещаются в многоэтажных домах в Счастье и ведут оттуда прицельный огонь.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Президент заверил, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
18:34 24.02.2022 (обновлено: 19:42 24.02.2022)
 
ВСУ загоняют технику во дворы в Станице Луганской и Счастье, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР: ВСУ в Счастье и Станице Луганской загоняют технику в жилые дворы

© Фото : Операция объединенных силТренировка танковых резервов Вооруженных сил Украины в Луганской области
Тренировка танковых резервов Вооруженных сил Украины в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Операция объединенных сил
Тренировка танковых резервов Вооруженных сил Украины в Луганской области
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. В городе Счастье и Станице Луганской ВСУ загоняют военную технику в жилые дворы, чтобы прикрыться мирными жителями, заявил журналистам военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ранее в ЛНР заявили, что в районе этих населенных пунктов идут бои.
"Военнослужащие Вооруженных сил Украины используют запрещенные методы ведения войны. Сейчас наша разведка фиксирует, что Вооруженные силы Украины подгоняют технику к многоэтажкам в населенном пункте Счастье. Также в населенном пункте Станица Луганская прямо во дворы мирных жителей загоняется бронетехника с таким расчетом, что в случае нанесения удара обязательно пострадают мирные граждане", — рассказал Марочко.
По его словам, сейчас украинские силовики размещаются в многоэтажных домах в Счастье и ведут оттуда прицельный огонь.
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Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Президент заверил, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
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Инфографика
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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