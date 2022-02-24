https://ria.ru/20220224/ukraina-1774832101.html

В Госдуме заявили, что на Украине необходимо установить мир

В Госдуме заявили, что на Украине необходимо установить мир - РИА Новости, 24.02.2022

В Госдуме заявили, что на Украине необходимо установить мир

Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что на данный момент самое главное – установить мир на Украине, защитить людей и остановить... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:34

2022-02-24T17:34

2022-02-24T17:34

обострение ситуации в днр и лнр

василий небензя

владимир путин

южная осетия

оон

нато

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что на данный момент самое главное – установить мир на Украине, защитить людей и остановить бесконечные убийства на юго-востоке."Мы буквально кричали о том, что в ЛНР и ДНР гибнут мирные люди. Но другие участники "нормандской четверки" - Украина, Германия и Франция - просто не слышали нас. Запад не сделал ничего, чтобы прекратить этот кошмар и наладить жизнь на территории ДНР и ЛНР. Сейчас самое главное – установить мир на Украине, защитить людей и остановить бесконечные убийства на юго-востоке... Мы, безусловно, поддерживаем решения, которые принял наш лидер Владимир Путин", - приводит его слова пресс-служба фракции.Также он добавил, что России богатый опыт "принуждения к миру", об этом говорят операции в Сирии и Южной Осетии.Васильев напомнил, что на протяжении восьми лет Россия призывала к выполнению минских соглашений, работала над тем, чтобы Донбасс получил особый статус в составе Украины.Кроме того, политик сообщил, что получая кредиты и оружие из стран НАТО, киевский режим год за годом "наглел от безнаказанности неисполнения минских договоренностей, целенаправленно наращивал военное присутствие вблизи границ республик".Фактически президент своим решением защищает не только наших граждан и соотечественников, но и ликвидирует потенциальную угрозу для безопасности нашей страны, продолжил он.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774767269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий небензя, владимир путин, южная осетия, оон, нато, совет федерации рф, россия, франция, в мире