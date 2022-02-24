В Госдуме заявили, что на Украине необходимо установить мир
Депутат Васильев заявил, что на Украине необходимо установить мир и защитить людей
Владимир Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что на данный момент самое главное – установить мир на Украине, защитить людей и остановить бесконечные убийства на юго-востоке.
"Мы буквально кричали о том, что в ЛНР и ДНР гибнут мирные люди. Но другие участники "нормандской четверки" - Украина, Германия и Франция - просто не слышали нас. Запад не сделал ничего, чтобы прекратить этот кошмар и наладить жизнь на территории ДНР и ЛНР. Сейчас самое главное – установить мир на Украине, защитить людей и остановить бесконечные убийства на юго-востоке... Мы, безусловно, поддерживаем решения, которые принял наш лидер Владимир Путин", - приводит его слова пресс-служба фракции.
Также он добавил, что России богатый опыт "принуждения к миру", об этом говорят операции в Сирии и Южной Осетии.
Васильев напомнил, что на протяжении восьми лет Россия призывала к выполнению минских соглашений, работала над тем, чтобы Донбасс получил особый статус в составе Украины.
Кроме того, политик сообщил, что получая кредиты и оружие из стран НАТО, киевский режим год за годом "наглел от безнаказанности неисполнения минских договоренностей, целенаправленно наращивал военное присутствие вблизи границ республик".
"Под видом учений шла планомерная подготовка боевиков инструкторами НАТО. В последнее время к этому добавился и ядерный шантаж. Мы не были услышаны и после того, как все политические партии в Государственной думе проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками ДНР и ЛНР, позволившие создать юридические условия для оказания военно-технической помощи признанным республикам. Не услышали нас и после того, как Совет Федерации дал разрешение президенту использовать российские вооруженные силы за рубежом. Хотя все это время мы вели честную политику, открыто транслируя свои озабоченности и призывы", - сказал Васильев.
Фактически президент своим решением защищает не только наших граждан и соотечественников, но и ликвидирует потенциальную угрозу для безопасности нашей страны, продолжил он.
"Удары, которые сейчас наносятся высокоточным оружием, имеют своей целью выведение из строя только военной инфраструктуры и не направлены на гражданские объекты. Мы обязаны защитить людей и прекратить эту многолетнюю бойню", - сказал парламентарий.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Дарья Буймова