https://ria.ru/20220224/ukraina-1774822683.html
Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине
Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине
Речь президента США Джо Байдена с изложением мер, которые будут приняты в ответ на действия России на Украине, запланировано на 20.00 по московскому времени,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:04
2022-02-24T17:04
2022-02-24T17:19
в мире
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владимир путин
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санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена с изложением мер, которые будут приняты в ответ на действия России на Украине, запланировано на 20.00 по московскому времени, сообщил телеканал CNN."В обращении к нации в полдень по времени восточного побережья США Байден, как ожидается, представит новые меры, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит новые рестрикции в отношении крупных финансовых институтов и введет санкции против дополнительных представителей окружения российского президента Владимира Путина", - сказано в сообщении.В рабочем графике Байдена также значатся заседание совета по национальной безопасности, а также виртуальная встреча с коллегами по "большой семерке".
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774826963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир путин, сша, россия, джо байден, санкции, санкции в отношении россии, донбасс
17:04 24.02.2022 (обновлено: 17:19 24.02.2022)
Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине
Выступление Байдена с изложением ответных мер из-за ситуации на Украине состоится в 20:00