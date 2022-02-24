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https://ria.ru/20220224/ukraina-1774822683.html
Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине
Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине
Речь президента США Джо Байдена с изложением мер, которые будут приняты в ответ на действия России на Украине, запланировано на 20.00 по московскому времени,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:04
2022-02-24T17:19
в мире
украина
владимир путин
сша
россия
джо байден
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена с изложением мер, которые будут приняты в ответ на действия России на Украине, запланировано на 20.00 по московскому времени, сообщил телеканал CNN."В обращении к нации в полдень по времени восточного побережья США Байден, как ожидается, представит новые меры, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит новые рестрикции в отношении крупных финансовых институтов и введет санкции против дополнительных представителей окружения российского президента Владимира Путина", - сказано в сообщении.В рабочем графике Байдена также значатся заседание совета по национальной безопасности, а также виртуальная встреча с коллегами по "большой семерке".
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в мире, украина, владимир путин, сша, россия, джо байден, санкции, санкции в отношении россии, донбасс
17:04 24.02.2022 (обновлено: 17:19 24.02.2022)
 
Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине

Выступление Байдена с изложением ответных мер из-за ситуации на Украине состоится в 20:00

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена с изложением мер, которые будут приняты в ответ на действия России на Украине, запланировано на 20.00 по московскому времени, сообщил телеканал CNN.
"В обращении к нации в полдень по времени восточного побережья США Байден, как ожидается, представит новые меры, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит новые рестрикции в отношении крупных финансовых институтов и введет санкции против дополнительных представителей окружения российского президента Владимира Путина", - сказано в сообщении.
В рабочем графике Байдена также значатся заседание совета по национальной безопасности, а также виртуальная встреча с коллегами по "большой семерке".
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
17:15
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреУкраинаВладимир ПутинСШАРоссияДжо БайденСанкцииСанкции в отношении РоссииДонбасс
 
 
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