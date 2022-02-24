https://ria.ru/20220224/ukraina-1774822683.html

Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине

Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине

Речь президента США Джо Байдена с изложением мер, которые будут приняты в ответ на действия России на Украине, запланировано на 20.00 по московскому времени,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:04

2022-02-24T17:04

2022-02-24T17:19

в мире

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сша

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джо байден

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена с изложением мер, которые будут приняты в ответ на действия России на Украине, запланировано на 20.00 по московскому времени, сообщил телеканал CNN."В обращении к нации в полдень по времени восточного побережья США Байден, как ожидается, представит новые меры, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит новые рестрикции в отношении крупных финансовых институтов и введет санкции против дополнительных представителей окружения российского президента Владимира Путина", - сказано в сообщении.В рабочем графике Байдена также значатся заседание совета по национальной безопасности, а также виртуальная встреча с коллегами по "большой семерке".

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774826963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, владимир путин, сша, россия, джо байден, санкции, санкции в отношении россии, донбасс