https://ria.ru/20220224/ukraina-1774812278.html

На Украине из строя вывели 11 аэродромов, три командных пункта и пункт ВМС

На Украине из строя вывели 11 аэродромов, три командных пункта и пункт ВМС - РИА Новости, 24.02.2022

На Украине из строя вывели 11 аэродромов, три командных пункта и пункт ВМС

В результате ударов ВС РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:35

2022-02-24T16:35

2022-02-24T16:47

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В результате ударов ВС РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, в результате ударов ВС РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. "В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук–М1", - уточнил генерал.Кроме того, сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар".Конашенков снова подчеркнул, что удары российских ВС не наносятся ни по украинским городам, ни по социальным объектам в воинских гарнизонах - то есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей.Он также сообщил, что ВКС России потеряли вертолет Су-25 в результате аварии из-за ошибки летчика. Сам пилот благополучно катапультировался и уже находится в своей воинской части.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/boepripas-1774812371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, су-25