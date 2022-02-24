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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774812278.html
На Украине из строя вывели 11 аэродромов, три командных пункта и пункт ВМС
На Украине из строя вывели 11 аэродромов, три командных пункта и пункт ВМС - РИА Новости, 24.02.2022
На Украине из строя вывели 11 аэродромов, три командных пункта и пункт ВМС
В результате ударов ВС РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:35
2022-02-24T16:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
су-25
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В результате ударов ВС РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, в результате ударов ВС РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. "В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук–М1", - уточнил генерал.Кроме того, сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар".Конашенков снова подчеркнул, что удары российских ВС не наносятся ни по украинским городам, ни по социальным объектам в воинских гарнизонах - то есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей.Он также сообщил, что ВКС России потеряли вертолет Су-25 в результате аварии из-за ошибки летчика. Сам пилот благополучно катапультировался и уже находится в своей воинской части.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/boepripas-1774812371.html
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Дарья Буймова
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в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, су-25
16:35 24.02.2022 (обновлено: 16:47 24.02.2022)
 
На Украине из строя вывели 11 аэродромов, три командных пункта и пункт ВМС

На Украине из строя вывели 11 аэродромов, три командных пункта, пункт ВМС, РЛС комплексы

© REUTERS / Carlos BarriaУкраинские военнослужащие в Мариуполе
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Украинские военнослужащие в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В результате ударов ВС РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, в результате ударов ВС РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. "В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук–М1", - уточнил генерал.
Неразорвавшийся снаряд 122-мм, найденный на территории Ясиноватского машиностроительного завода - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:35В России
В Краснодарском крае разорвался выпущенный со стороны Украины боеприпас
Кроме того, сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар".
Конашенков снова подчеркнул, что удары российских ВС не наносятся ни по украинским городам, ни по социальным объектам в воинских гарнизонах - то есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей.
Он также сообщил, что ВКС России потеряли вертолет Су-25 в результате аварии из-за ошибки летчика. Сам пилот благополучно катапультировался и уже находится в своей воинской части.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР продвинулись в направлении Волновахи на семь километров
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииСу-25
 
 
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