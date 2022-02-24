https://ria.ru/20220224/ukraina-1774809171.html
Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины
Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины
Россия в результате ударов вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:25
2022-02-24T16:25
2022-02-24T18:29
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
владимир путин
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия в результате ударов вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."В том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1", — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донбасс, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:25 24.02.2022 (обновлено: 18:29 24.02.2022)
Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины
Российские военные вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия в результате ударов вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин
в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.