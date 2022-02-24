https://ria.ru/20220224/ukraina-1774809171.html

Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

Россия в результате ударов вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:25

2022-02-24T16:25

2022-02-24T18:29

ситуация в днр и лнр

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

владимир путин

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774815373_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_2234e04947984a638f6ccfafff243e08.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия в результате ударов вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."В том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1", — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/voennye-1774808865.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донбасс, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)