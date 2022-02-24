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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774809171.html
Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины
Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины
Россия в результате ударов вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:25
2022-02-24T18:29
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
владимир путин
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия в результате ударов вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."В том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1", — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донбасс, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:25 24.02.2022 (обновлено: 18:29 24.02.2022)
 
Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

Российские военные вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБаза украинской ПВО в Мариуполе
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия в результате ударов вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1", — сказал он.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассВладимир ПутинРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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