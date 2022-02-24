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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774797015.html
Глава ЕК обсудила с Зеленским оказание поддержки Украине
Глава ЕК обсудила с Зеленским оказание поддержки Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Глава ЕК обсудила с Зеленским оказание поддержки Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС работает по оказанию максимальной поддержки... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:53
2022-02-24T15:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
еврокомиссия
g7
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС работает по оказанию максимальной поддержки Украине."Поговорила с президентом Зеленским, поскольку он организует оборону от военной атаки со стороны России. Я подтвердила ему, что мы неустанно работаем, чтобы обеспечить максимальную поддержку Украине. Обсудим ее также на саммите ЕС и G7", - написала глава ЕК в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, еврокомиссия, g7
15:53 24.02.2022
 
Глава ЕК обсудила с Зеленским оказание поддержки Украине

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудила с Зеленским оказание поддержки Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС работает по оказанию максимальной поддержки Украине.
"Поговорила с президентом Зеленским, поскольку он организует оборону от военной атаки со стороны России. Я подтвердила ему, что мы неустанно работаем, чтобы обеспечить максимальную поддержку Украине. Обсудим ее также на саммите ЕС и G7", - написала глава ЕК в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕК предложит новые санкции против стратегических секторов экономики России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЕврокомиссияG7
 
 
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