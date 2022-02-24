https://ria.ru/20220224/ukraina-1774797015.html

Глава ЕК обсудила с Зеленским оказание поддержки Украине

Глава ЕК обсудила с Зеленским оказание поддержки Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Глава ЕК обсудила с Зеленским оказание поддержки Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС работает по оказанию максимальной поддержки... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:53

2022-02-24T15:53

2022-02-24T15:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донбасс

еврокомиссия

g7

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС работает по оказанию максимальной поддержки Украине."Поговорила с президентом Зеленским, поскольку он организует оборону от военной атаки со стороны России. Я подтвердила ему, что мы неустанно работаем, чтобы обеспечить максимальную поддержку Украине. Обсудим ее также на саммите ЕС и G7", - написала глава ЕК в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, еврокомиссия, g7