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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774764033.html
Песков ответил на вопрос о перспективах уничтожения армии Киева
Песков ответил на вопрос о перспективах уничтожения армии Киева - РИА Новости, 24.02.2022
Песков ответил на вопрос о перспективах уничтожения армии Киева
Цель России в военной операции на Украине - нейтрализовать военный потенциал Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:21
2022-02-24T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цель России в военной операции на Украине - нейтрализовать военный потенциал Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это, безусловно, означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли демилитаризация Украины ликвидацию и уничтожение ее армии.Он добавил, что операция, которую проводит Россия, имеет свои цели, "они должны быть достигнуты". "Все решения приняты и цели будут достигнуты", - сказал Песков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:21 24.02.2022
 
Песков ответил на вопрос о перспективах уничтожения армии Киева

Песков назвал целью военной операции на Украине нейтрализацию военного потенциала Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цель России в военной операции на Украине - нейтрализовать военный потенциал Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это, безусловно, означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли демилитаризация Украины ликвидацию и уничтожение ее армии.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков заявил, что россияне поддерживают военную операцию в Донбассе
Он добавил, что операция, которую проводит Россия, имеет свои цели, "они должны быть достигнуты". "Все решения приняты и цели будут достигнуты", - сказал Песков.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:13
В Кремле заявили о необходимости зачистить Украину от нацистов
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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