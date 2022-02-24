https://ria.ru/20220224/ukraina-1774764033.html

Песков ответил на вопрос о перспективах уничтожения армии Киева

Песков ответил на вопрос о перспективах уничтожения армии Киева - РИА Новости, 24.02.2022

Песков ответил на вопрос о перспективах уничтожения армии Киева

Цель России в военной операции на Украине - нейтрализовать военный потенциал Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:21

2022-02-24T14:21

2022-02-24T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цель России в военной операции на Украине - нейтрализовать военный потенциал Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это, безусловно, означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли демилитаризация Украины ликвидацию и уничтожение ее армии.Он добавил, что операция, которую проводит Россия, имеет свои цели, "они должны быть достигнуты". "Все решения приняты и цели будут достигнуты", - сказал Песков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр