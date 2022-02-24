Песков ответил на вопрос о перспективах уничтожения армии Киева
Песков назвал целью военной операции на Украине нейтрализацию военного потенциала Киева
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цель России в военной операции на Украине - нейтрализовать военный потенциал Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это, безусловно, означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли демилитаризация Украины ликвидацию и уничтожение ее армии.
Он добавил, что операция, которую проводит Россия, имеет свои цели, "они должны быть достигнуты". "Все решения приняты и цели будут достигнуты", - сказал Песков.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Дарья Буймова