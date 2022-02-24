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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле
Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.02.2022
Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле
Смена режима на Украине — это вопрос выбора украинского народа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:09
2022-02-24T16:18
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Смена режима на Украине — это вопрос выбора украинского народа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, денацификация означает "освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей". Песков не стал пояснять, относится ли последняя характеристика к президенту Владимиру Зеленскому.Он подчеркнул, что речи об оккупации Украины не идет — это слово здесь неприменимо. Демилитаризация предполагает нейтрализацию военного потенциала Киева, "который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран".Пресс-секретарь отметил, что происходящее сегодня на Украине обязывает Москву к повышенному уровню бдительности и осторожности. Действия России в Донбассе продиктованы ее национальными интересами и заботой о будущем страны, добавил он.Сроки специальной военной операции зависят от ее результативности и целесообразности; решение в этом вопросе — за Владимиром Путиным, заметил Песков.Как считает представитель Кремля, в этой ситуации Россия не может оказаться за железным занавесом.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны отметили, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, москва, россия, украина, владимир путин, в мире
14:09 24.02.2022 (обновлено: 16:18 24.02.2022)
 
Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Путина Песков: смена режима на Украине — вопрос выбора украинского народа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Смена режима на Украине — это вопрос выбора украинского народа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Цели были рассказаны президентом — демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа", — сказал представитель Кремля.

По его словам, денацификация означает "освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей". Песков не стал пояснять, относится ли последняя характеристика к президенту Владимиру Зеленскому.
Он подчеркнул, что речи об оккупации Украины не идет — это слово здесь неприменимо. Демилитаризация предполагает нейтрализацию военного потенциала Киева, "который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран".
Пресс-секретарь отметил, что происходящее сегодня на Украине обязывает Москву к повышенному уровню бдительности и осторожности. Действия России в Донбассе продиктованы ее национальными интересами и заботой о будущем страны, добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства
Сроки специальной военной операции зависят от ее результативности и целесообразности; решение в этом вопросе — за Владимиром Путиным, заметил Песков.
Как считает представитель Кремля, в этой ситуации Россия не может оказаться за железным занавесом.

"Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого, и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно", — уверен Песков.

Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Министерстве обороны отметили, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРМоскваРоссияУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
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