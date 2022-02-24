https://ria.ru/20220224/ukraina-1774758235.html
Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле
Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.02.2022
Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле
Смена режима на Украине — это вопрос выбора украинского народа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:09
2022-02-24T14:09
2022-02-24T16:18
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Смена режима на Украине — это вопрос выбора украинского народа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, денацификация означает "освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей". Песков не стал пояснять, относится ли последняя характеристика к президенту Владимиру Зеленскому.Он подчеркнул, что речи об оккупации Украины не идет — это слово здесь неприменимо. Демилитаризация предполагает нейтрализацию военного потенциала Киева, "который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран".Пресс-секретарь отметил, что происходящее сегодня на Украине обязывает Москву к повышенному уровню бдительности и осторожности. Действия России в Донбассе продиктованы ее национальными интересами и заботой о будущем страны, добавил он.Сроки специальной военной операции зависят от ее результативности и целесообразности; решение в этом вопросе — за Владимиром Путиным, заметил Песков.Как считает представитель Кремля, в этой ситуации Россия не может оказаться за железным занавесом.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны отметили, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, москва, россия, украина, владимир путин, в мире
14:09 24.02.2022 (обновлено: 16:18 24.02.2022)
Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: смена режима на Украине — вопрос выбора украинского народа
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Смена режима на Украине — это вопрос выбора украинского народа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Цели были рассказаны президентом — демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа", — сказал представитель Кремля.
По его словам, денацификация означает "освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей". Песков не стал пояснять, относится ли последняя характеристика к президенту Владимиру Зеленскому.
Он подчеркнул, что речи об оккупации Украины не идет — это слово здесь неприменимо. Демилитаризация предполагает нейтрализацию военного потенциала Киева, "который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран".
Пресс-секретарь отметил, что происходящее сегодня на Украине
обязывает Москву
к повышенному уровню бдительности и осторожности. Действия России
в Донбассе
продиктованы ее национальными интересами и заботой о будущем страны, добавил он.
Сроки специальной военной операции зависят от ее результативности и целесообразности; решение в этом вопросе — за Владимиром Путиным
, заметил Песков.
Как считает представитель Кремля, в этой ситуации Россия не может оказаться за железным занавесом.
"Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого, и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно", — уверен Песков.
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Министерстве обороны отметили, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Опубликовано: Кирилл Волков