https://ria.ru/20220224/ukraina-1774758235.html

Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле

Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.02.2022

Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле

Смена режима на Украине — это вопрос выбора украинского народа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:09

2022-02-24T14:09

2022-02-24T16:18

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

москва

россия

украина

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Смена режима на Украине — это вопрос выбора украинского народа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, денацификация означает "освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей". Песков не стал пояснять, относится ли последняя характеристика к президенту Владимиру Зеленскому.Он подчеркнул, что речи об оккупации Украины не идет — это слово здесь неприменимо. Демилитаризация предполагает нейтрализацию военного потенциала Киева, "который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран".Пресс-секретарь отметил, что происходящее сегодня на Украине обязывает Москву к повышенному уровню бдительности и осторожности. Действия России в Донбассе продиктованы ее национальными интересами и заботой о будущем страны, добавил он.Сроки специальной военной операции зависят от ее результативности и целесообразности; решение в этом вопросе — за Владимиром Путиным, заметил Песков.Как считает представитель Кремля, в этой ситуации Россия не может оказаться за железным занавесом.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны отметили, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774766124.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, москва, россия, украина, владимир путин, в мире