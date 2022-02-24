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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774737272.html
Минобороны: СБУ готовит постановочные сюжеты с жертвами среди гражданских
Минобороны: СБУ готовит постановочные сюжеты с жертвами среди гражданских - РИА Новости, 24.02.2022
Минобороны: СБУ готовит постановочные сюжеты с жертвами среди гражданских
Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и уже реализует провокации по известным лекалам "Белых касок" с постановочными видеосъемками с "жертвами" среди... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:11
2022-02-24T13:26
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и уже реализует провокации по известным лекалам "Белых касок" с постановочными видеосъемками с "жертвами" среди гражданского населения, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Конашенков добавил, что подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные Telegram-каналы и социальные сети. Он уточнил, что "их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах"."Особо хочу подчеркнуть: вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", - заявил Конашенков.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, в мире, владимир путин, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:11 24.02.2022 (обновлено: 13:26 24.02.2022)
 
Минобороны: СБУ готовит постановочные сюжеты с жертвами среди гражданских

МО сообщило о постановочных съемках СБУ с жертвами среди гражданских на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и уже реализует провокации по известным лекалам "Белых касок" с постановочными видеосъемками с "жертвами" среди гражданского населения, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок". В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины", - сказал он.
Конашенков добавил, что подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные Telegram-каналы и социальные сети. Он уточнил, что "их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах".
"Особо хочу подчеркнуть: вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", - заявил Конашенков.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреВладимир ПутинУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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