https://ria.ru/20220224/ukraina-1774731601.html
Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин
Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин - РИА Новости, 24.02.2022
Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин
Украинские власти не самостоятельны, все приказы отдает Вашингтон и Брюссель, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:56
2022-02-24T12:56
2022-02-24T14:30
в мире
вячеслав володин
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские власти не самостоятельны, все приказы отдает Вашингтон и Брюссель, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель", - заявил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вячеслав володин, украина
12:56 24.02.2022 (обновлено: 14:30 24.02.2022)
Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель