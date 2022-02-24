https://ria.ru/20220224/ukraina-1774731601.html

Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин

Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин - РИА Новости, 24.02.2022

Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин

Украинские власти не самостоятельны, все приказы отдает Вашингтон и Брюссель, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:56

2022-02-24T12:56

2022-02-24T14:30

в мире

вячеслав володин

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские власти не самостоятельны, все приказы отдает Вашингтон и Брюссель, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель", - заявил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вячеслав володин, украина