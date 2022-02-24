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Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин
Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин - РИА Новости, 24.02.2022
Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин
Украинские власти не самостоятельны, все приказы отдает Вашингтон и Брюссель, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:56
2022-02-24T14:30
в мире
вячеслав володин
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские власти не самостоятельны, все приказы отдает Вашингтон и Брюссель, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель", - заявил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, вячеслав володин, украина
12:56 24.02.2022 (обновлено: 14:30 24.02.2022)
 
Все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: все приказы Киеву отдают Вашингтон и Брюссель

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские власти не самостоятельны, все приказы отдает Вашингтон и Брюссель, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель", - заявил он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:22
Шольц призвал Россию прекратить операцию по демилитаризации Украины
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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