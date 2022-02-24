https://ria.ru/20220224/ukraina-1774723150.html
Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны
Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022
Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны
Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:34
2022-02-24T12:34
2022-02-24T14:51
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601969856_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_e7a10ba4c5875c431b9276f989c525f2.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны."Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/donbass-1774740567.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601969856_279:0:2767:1866_1920x0_80_0_0_eeacde475874f63e134567fb7e3058dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:34 24.02.2022 (обновлено: 14:51 24.02.2022)
Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны
Минобороны: ВС России не наносят ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины