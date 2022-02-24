https://ria.ru/20220224/ukraina-1774723150.html

Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны

Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022

Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны

Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:34

2022-02-24T12:34

2022-02-24T14:51

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны."Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/donbass-1774740567.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр