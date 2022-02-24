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Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны
Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022
Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны
Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:34
2022-02-24T14:51
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны."Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:34 24.02.2022 (обновлено: 14:51 24.02.2022)
 
Россия не наносит ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны

Минобороны: ВС России не наносят ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.
"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.
Бронетехника ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:20В мире
В Минобороны РФ сообщили о продолжающихся ударах ВСУ по Донбассу
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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