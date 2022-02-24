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Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России
Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России - РИА Новости, 24.02.2022
Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, то Украине следует пойти на уступки требованиям России - как терпящей поражение стороне, передает Sputnik... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:29
2022-02-24T12:29
в мире
владимир путин
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, то Украине следует пойти на уступки требованиям России - как терпящей поражение стороне, передает Sputnik Беларусь."Да, они (требования - ред.) будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне", - отметил президент Белоруссии на оперативном совещании с военными.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, владимир путин, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:29 24.02.2022
 
Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России

Президент Белоруссии Лукашенко: Украина терпит поражение, ей нужно пойти на уступки России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, то Украине следует пойти на уступки требованиям России - как терпящей поражение стороне, передает Sputnik Беларусь.
"Да, они (требования - ред.) будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне", - отметил президент Белоруссии на оперативном совещании с военными.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске
Опубликовано: Станислав Ванд
 
В миреВладимир ПутинБелоруссияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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