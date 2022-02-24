https://ria.ru/20220224/ukraina-1774720673.html

Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России

Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России - РИА Новости, 24.02.2022

Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, то Украине следует пойти на уступки требованиям России - как терпящей поражение стороне, передает Sputnik... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:29

2022-02-24T12:29

2022-02-24T12:29

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белоруссия

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, то Украине следует пойти на уступки требованиям России - как терпящей поражение стороне, передает Sputnik Беларусь."Да, они (требования - ред.) будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне", - отметил президент Белоруссии на оперативном совещании с военными.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр