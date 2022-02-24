11:50 24.02.2022 (обновлено: 12:04 24.02.2022)
МИД Италии вызвал российского посла из-за военной операции на Украине
МИД Италии выразил российскому послу Разову осуждение из-за военной операции на Украине
Флаг Италии в Риме.
РИМ, 23 фев - РИА Новости. Посол России в Италии Сергей Разов вызван в МИД Италии, где ему выразили твердое осуждение в связи со спецоперацией России на Украине, сообщает министерство.
Как отмечается, генеральный секретарь МИД Этторе Секуи вызвал посла по указанию главы министерства Луиджи Ди Майо.
"Секуи выразил российскому дипломату твердое осуждение итальянского правительства за тяжелейшую, необоснованную и неспровоцированную агрессию Москвы против Украины, которая представляет собой четкое и ясное нарушение международного права", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев