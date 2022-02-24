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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774698569.html
Путин в разговоре с Лукашенко назвал цель операции на Украине
Путин в разговоре с Лукашенко назвал цель операции на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Путин в разговоре с Лукашенко назвал цель операции на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в телефонном разговоре с ним президент России Владимир Путин назвал целью операции на Украине прекращение... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:33
2022-02-24T12:33
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
александр лукашенко
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в телефонном разговоре с ним президент России Владимир Путин назвал целью операции на Украине прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях."Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", - сказал Лукашенко на оперативном совещании с военными. Его слова приводит Агентство Sputnik Беларусь.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина, донбасс, александр лукашенко, белоруссия
11:33 24.02.2022 (обновлено: 12:33 24.02.2022)
 
Путин в разговоре с Лукашенко назвал цель операции на Украине

Президент Путин назвал целью операции на Украине прекращение геноцида народа в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в телефонном разговоре с ним президент России Владимир Путин назвал целью операции на Украине прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.
"Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", - сказал Лукашенко на оперативном совещании с военными. Его слова приводит Агентство Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что Украина хотела конфликта с Россией
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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