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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774685971.html
Британия пообещала поддерживать Украину в вопросе самозащиты
Британия пообещала поддерживать Украину в вопросе самозащиты - РИА Новости, 24.02.2022
Британия пообещала поддерживать Украину в вопросе самозащиты
Украина не страна-член НАТО, но ей будет оказываться помощь для самообороны, заявил государственный министр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:56
2022-02-24T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
великобритания
владимир путин
россия
донбасс
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Украина не страна-член НАТО, но ей будет оказываться помощь для самообороны, заявил государственный министр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли."Украина, конечно, не член НАТО, но мы будем поддерживать украинцев в их самозащите. Отношения между странами-членами НАТО отличаются от отношений с Украиной, но мы, конечно, будем поддерживать Украинцев в самообороне", - заявил Клеверли.Он добавил, что премьер-министр проводит экстренное заседание кабинета министров, на котором будет решаться вопрос о том, в какой форме будет оказываться помощь.Он добавил, что в случае угрозы стране-члену НАТО реакция будет незамедлительной и НАТО проявит солидарность.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774684349.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, великобритания, владимир путин, россия, донбасс, нато, признание днр и лнр в россии
10:56 24.02.2022 (обновлено: 11:07 24.02.2022)
 
Британия пообещала поддерживать Украину в вопросе самозащиты

МИД Британии пообещал Украине поддержку при самообороне

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Украина не страна-член НАТО, но ей будет оказываться помощь для самообороны, заявил государственный министр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли.
"Украина, конечно, не член НАТО, но мы будем поддерживать украинцев в их самозащите. Отношения между странами-членами НАТО отличаются от отношений с Украиной, но мы, конечно, будем поддерживать Украинцев в самообороне", - заявил Клеверли.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Миронов возложил ответственность за ситуацию на Украине на Зеленского
Он добавил, что премьер-министр проводит экстренное заседание кабинета министров, на котором будет решаться вопрос о том, в какой форме будет оказываться помощь.
Он добавил, что в случае угрозы стране-члену НАТО реакция будет незамедлительной и НАТО проявит солидарность.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Штаб Объединенных сил Украины в Донбассе почти уничтожен, заявил Пушилин
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВеликобританияВладимир ПутинРоссияДонбассНАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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