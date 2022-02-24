https://ria.ru/20220224/ukraina-1774684349.html

Миронов возложил ответственность за ситуацию на Украине на Зеленского

Миронов возложил ответственность за ситуацию на Украине на Зеленского - РИА Новости, 24.02.2022

Миронов возложил ответственность за ситуацию на Украине на Зеленского

Глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что ответственность за происходящее на Украине полностью лежит на Владимире Зеленском, дальнейшая РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:51

2022-02-24T10:51

2022-02-24T11:13

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

происшествия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что ответственность за происходящее на Украине полностью лежит на Владимире Зеленском, дальнейшая антироссийская политика Киева при поддержке Запада несет прямую угрозу жизненным интересам России, "СР – ЗП" полностью поддерживает президента."Прежде всего, хотел бы сказать, что ответственность за происходящее на Украине целиком и полностью лежит на господине Зеленском и той бандеровской клике, которая пришла к власти на Украине восемь лет назад в результате государственного переворота. Русофобия давно уже стала официальной идеологией и политикой киевских властей, а население братской нам страны фактически оказалось в заложниках у кучки агрессивных националистов", - заявил он.Он также отметил, что приход к власти нынешнего руководства страны был бы невозможен без прямой поддержки Запада во главе с США."И если в 2014 году на Майдане раздавали "печеньки", то затем американцы и европейцы перешли к накачке Украины оружием. Именно на их совести оправдание и поддержка геноцида русских на Донбассе. И нет никаких признаков того, что в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе собираются менять этот курс", - заявил лидер "СР – ЗП".Также он добавил, что в этой ситуации президент России принял единственно возможное решение для "защиты не просто населения Донбасса, но и всей России, которая в перспективе могла бы оказаться под прицелом НАТО"."Потому что дальнейшая антироссийская политика Киева при прямой поддержке Запада несет прямую угрозу жизненным интересам нашей страны и наших людей. Мы говорили об этом годами - нас не хотели слышать. Россия пыталась решить вопрос мирным способом – через интеграцию экономических интересов, через дипломатию, через экономическую помощь Украине. В ответ – поставки западного оружия бандеровскому режиму, создание крупнейшей военной группировки под Донбассом. Обстрелы мирного населения и прямая угроза геноцида. Теперь пришло время ответить на эту прямую и явную военную угрозу, не дожидаясь, когда будет поздно", - также сообщил он.Вместе с тем, он отметил, что в первую очередь операция на Донбассе - это защита России, поскольку дальнейшее укрепление "бандеровцев в Украине неизбежно угрожает безопасности нашей страны"."Отмечу, что президент действует строго в рамках своих полномочий как Верховный главнокомандующий и гарант безопасности… Подчеркну: эта военная операция - не против народа Украины. Это операция против бандеровцев, захвативших власть. Это помощь братскому народу", - добавил Миронов.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html

https://ria.ru/20220224/ukraine-1774670077.html

https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774670855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, происшествия, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, россия, украина, владимир зеленский