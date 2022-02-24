https://ria.ru/20220224/ukraina-1774683742.html

Российские ВС не угрожают мирным жителям Украины, заявили в Минобороны

Российские ВС не угрожают мирным жителям Украины, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022

Российские ВС не угрожают мирным жителям Украины, заявили в Минобороны

Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:49

2022-02-24T10:49

2022-02-24T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676259_56:0:3697:2048_1920x0_80_0_0_3a41c3c82c16e9a8735cde43f5d7b31d.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в пресс-службе Минобороны РФ."Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)