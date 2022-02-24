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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774683742.html
Российские ВС не угрожают мирным жителям Украины, заявили в Минобороны
Российские ВС не угрожают мирным жителям Украины, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022
Российские ВС не угрожают мирным жителям Украины, заявили в Минобороны
Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:49
2022-02-24T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в пресс-службе Минобороны РФ."Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:49 24.02.2022 (обновлено: 10:56 24.02.2022)
 
Российские ВС не угрожают мирным жителям Украины, заявили в Минобороны

Минобороны: ВС России не наносят ударов по городам Украины, угрозы мирным жителям нет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Путин объявляет о начале специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
05:50
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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