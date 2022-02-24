https://ria.ru/20220224/ukraina-1774678759.html
Басурин призвал украинцев попросить своих родных в армии "сложить оружие"
Басурин призвал украинцев попросить своих родных в армии "сложить оружие" - РИА Новости, 24.02.2022
Басурин призвал украинцев попросить своих родных в армии "сложить оружие"
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал жителей Украины просить своих родственников в армии "сложить оружие". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:35
2022-02-24T10:35
2022-02-24T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал жителей Украины просить своих родственников в армии "сложить оружие"."Обращаюсь через вас. Нас очень много смотрят на Украине, пусть они звонят своим родным и близким, которые с оружием в руках находятся в Донбассе, пусть они сложат оружие, и тем самым они смогут сохранить свою жизнь и смогут увидеть своих родных. Чем больше они будут сопротивляться - тем больше у них будет потерь", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24"."Я еще обращаюсь к жителям Украины: ничего не бойтесь, по вам стрелять никто не будет. Вы гражданские, вы не отвечаете за те действия военных, которы были и сейчас происходят. Будут уничтожаться только те воинские подразделения, которые оказывают сопротивление. Кто будет готов сдаться, им всем будет сохранена жизнь", - сказал он.Он также отметил, что вариант того, что украинская армия может пойти в контрнаступление, возможен.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/donbass-1774676047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:35 24.02.2022 (обновлено: 10:49 24.02.2022)
Басурин призвал украинцев попросить своих родных в армии "сложить оружие"
Басурин призвал украинцев попросить своих родных в армии "сложить оружие"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал жителей Украины просить своих родственников в армии "сложить оружие".
"Обращаюсь через вас. Нас очень много смотрят на Украине
, пусть они звонят своим родным и близким, которые с оружием в руках находятся в Донбассе
, пусть они сложат оружие, и тем самым они смогут сохранить свою жизнь и смогут увидеть своих родных. Чем больше они будут сопротивляться - тем больше у них будет потерь", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Я еще обращаюсь к жителям Украины: ничего не бойтесь, по вам стрелять никто не будет. Вы гражданские, вы не отвечаете за те действия военных, которы были и сейчас происходят. Будут уничтожаться только те воинские подразделения, которые оказывают сопротивление. Кто будет готов сдаться, им всем будет сохранена жизнь", - сказал он.
Он также отметил, что вариант того, что украинская армия может пойти в контрнаступление, возможен.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова