https://ria.ru/20220224/ukraina-1774652741.html

Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны

Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022

Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны

Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:08

2022-02-24T09:08

2022-02-24T09:11

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, сообщает Минобороны РФ.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает."Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя", - говорится в сообщении.Отмечается, что военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают"."Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены", - отметили в Минобороны.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина