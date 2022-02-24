09:08 24.02.2022 (обновлено: 09:11 24.02.2022)
Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны
В Минобороны заявили, что военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, сообщает Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
"Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают".
"Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены", - отметили в Минобороны.
Опубликовано: Дарья Буймова