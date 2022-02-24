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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774652741.html
Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны
Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022
Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны
Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:08
2022-02-24T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, сообщает Минобороны РФ.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает."Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя", - говорится в сообщении.Отмечается, что военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают"."Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены", - отметили в Минобороны.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651412.html
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в мире, россия, украина
09:08 24.02.2022 (обновлено: 09:11 24.02.2022)
 
Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны

В Минобороны заявили, что военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, сообщает Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:03
Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
"Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают".
"Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены", - отметили в Минобороны.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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