https://ria.ru/20220224/ukraina-1774650000.html

Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину

Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину - РИА Новости, 24.02.2022

Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину

Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил все рейсы на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Кшиштоф Мочульский. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:58

2022-02-24T08:58

2022-02-24T08:59

обострение ситуации в днр и лнр

польша

украина

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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил все рейсы на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Кшиштоф Мочульский."Все рейсы LOT из Польши на Украину отменены", - сообщал Мочульский.Речь идет о рейсах в Киев, Львов и Одессу.

https://ria.ru/20220224/aeroport-1774640380.html

польша

украина

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

польша, украина