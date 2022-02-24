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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774650000.html
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину - РИА Новости, 24.02.2022
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину
Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил все рейсы на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Кшиштоф Мочульский. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:58
2022-02-24T08:59
обострение ситуации в днр и лнр
польша
украина
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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил все рейсы на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Кшиштоф Мочульский."Все рейсы LOT из Польши на Украину отменены", - сообщал Мочульский.Речь идет о рейсах в Киев, Львов и Одессу.
https://ria.ru/20220224/aeroport-1774640380.html
польша
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Станислав Ванд
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польша, украина
08:58 24.02.2022 (обновлено: 08:59 24.02.2022)
 
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину

Польская авиакомпания LOT сообщила об отмене всех рейсов на Украину

© AP Photo / Alik KepliczСамолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил все рейсы на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Кшиштоф Мочульский.
"Все рейсы LOT из Польши на Украину отменены", - сообщал Мочульский.
Речь идет о рейсах в Киев, Львов и Одессу.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Белгородский аэропорт отменил все рейсы
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПольшаУкраина
 
 
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