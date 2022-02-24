https://ria.ru/20220224/ukraina-1774650000.html
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину - РИА Новости, 24.02.2022
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину
Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил все рейсы на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Кшиштоф Мочульский. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:58
2022-02-24T08:58
2022-02-24T08:59
обострение ситуации в днр и лнр
польша
украина
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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил все рейсы на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Кшиштоф Мочульский."Все рейсы LOT из Польши на Украину отменены", - сообщал Мочульский.Речь идет о рейсах в Киев, Львов и Одессу.
https://ria.ru/20220224/aeroport-1774640380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина
08:58 24.02.2022 (обновлено: 08:59 24.02.2022)
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину
Польская авиакомпания LOT сообщила об отмене всех рейсов на Украину