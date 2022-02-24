https://ria.ru/20220224/ukraina-1774635588.html
Зеленский призвал украинцев не паниковать
Зеленский призвал украинцев не паниковать - РИА Новости, 24.02.2022
Зеленский призвал украинцев не паниковать
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает, призвал не паниковать. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:51
2022-02-24T07:51
2022-02-24T08:22
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает, призвал не паниковать."От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим", - сказал он. Обращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
07:51 24.02.2022 (обновлено: 08:22 24.02.2022)
Зеленский призвал украинцев не паниковать
Президент Украины Зеленский призвал сограждан не паниковать