https://ria.ru/20220224/ukraina-1774635588.html

Зеленский призвал украинцев не паниковать

Зеленский призвал украинцев не паниковать - РИА Новости, 24.02.2022

Зеленский призвал украинцев не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает, призвал не паниковать. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:51

2022-02-24T07:51

2022-02-24T08:22

в мире

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает, призвал не паниковать."От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим", - сказал он. Обращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина