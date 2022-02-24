https://ria.ru/20220224/ukraina-1774623821.html

Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность

Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность - РИА Новости, 24.02.2022

Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность

Китай призывает все стороны вокруг Украины проявлять сдержанность, дверь для мирного решения конфликта еще не полностью закрыта, заявил на заседании Совбеза ООН РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:34

2022-02-24T06:34

2022-02-24T06:38

в мире

чжан цзюнь

признание днр и лнр в россии

украина

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Китай призывает все стороны вокруг Украины проявлять сдержанность, дверь для мирного решения конфликта еще не полностью закрыта, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.Китай поддерживает все усилия по поиску дипломатического решения кризиса на Украине, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь."Китай будет продолжать продвигать мирные переговоры и приветствует все усилия по дипломатическому решению", - сказал Чжан Цзюнь.

https://ria.ru/20220223/kitay-1774458378.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, чжан цзюнь, признание днр и лнр в россии, украина