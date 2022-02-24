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Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность
Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность - РИА Новости, 24.02.2022
Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность
Китай призывает все стороны вокруг Украины проявлять сдержанность, дверь для мирного решения конфликта еще не полностью закрыта, заявил на заседании Совбеза ООН РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:34
2022-02-24T06:38
в мире
чжан цзюнь
признание днр и лнр в россии
украина
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Китай призывает все стороны вокруг Украины проявлять сдержанность, дверь для мирного решения конфликта еще не полностью закрыта, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.Китай поддерживает все усилия по поиску дипломатического решения кризиса на Украине, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь."Китай будет продолжать продвигать мирные переговоры и приветствует все усилия по дипломатическому решению", - сказал Чжан Цзюнь.
https://ria.ru/20220223/kitay-1774458378.html
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Севастиан Котов
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в мире, чжан цзюнь, признание днр и лнр в россии, украина
06:34 24.02.2022 (обновлено: 06:38 24.02.2022)
 
Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность

Постпред Китая Чжан Цзюнь призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Китай призывает все стороны вокруг Украины проявлять сдержанность, дверь для мирного решения конфликта еще не полностью закрыта, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
"В нынешнем контексте все соответствующие стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности. Мы полагаем, что дверь для мирного решения украинской проблемы не полностью закрыта. И не должна быть", - сказал Чжан Цзюнь.
Китай поддерживает все усилия по поиску дипломатического решения кризиса на Украине, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.
"Китай будет продолжать продвигать мирные переговоры и приветствует все усилия по дипломатическому решению", - сказал Чжан Цзюнь.
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 08:00
Штаты жаждут помощи Китая на Украине
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреЧжан ЦзюньПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраина
 
 
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