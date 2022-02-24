https://ria.ru/20220224/ukraina-1774597820.html

Киев официально утвердил режим полицейской диктатуры

Киев официально утвердил режим полицейской диктатуры - РИА Новости, 24.02.2022

Киев официально утвердил режим полицейской диктатуры

Вчера уже достаточно поздним вечером Верховная рада Украины приняла закон, которым ввела в действие указ президента Зеленского "О введении чрезвычайного... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:40

2022-02-24T07:40

2022-02-24T12:19

авторы

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

константин жеваго

донецкая народная республика

луганская область

верховная рада украины

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Вчера уже достаточно поздним вечером Верховная рада Украины приняла закон, которым ввела в действие указ президента Зеленского "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины", подписанный им за пару часов до внесения в парламент. Указ же стал следствием соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), принятого по итогам утреннего заседания."Отдельными регионами" определены 22 области страны и город Киев — то есть, собственно, вся территория страны, за исключением Донецкой и Луганской областей, где действует другой правовой режим — так называемая Операция объединенных сил. Чрезвычайное положение (ЧП) вводится на 30 дней с 00 часов 00 минут 24 февраля, но в СНБО сразу же предупредили, что оно может быть продлено еще на 30 дней. Ну а потом никто не мешает все это повторять.Перед его введением ситуация развивалась так.Двадцать первого февраля, после трансляции заседания российского Совета безопасности и перед ожидаемым выступлением Владимира Путина по поводу признания ДНР и ЛНР, было назначено заседание СНБО, посвященное этим событиям, а также брифинг по его итогам, изначально запланированный на 21:00 по Киеву. Но поскольку выступление российского президента затянулось, задержалось и заседание украинского СНБО, на котором, разумеется, его дружно смотрели. А вот по итогам мероприятия ни секретарь СНБО Алексей Данилов, ни сам Владимир Зеленский ничего внятного так и не сказали.Двадцать второго февраля ситуация начала меняться — возможно, после советов "западных партнеров". В ходе нового обращения Зеленский заявил о признании Россией квазиобразований на временно оккупированной территории Украины, легитимизации на высшем уровне ввода туда войск, поблагодарил "западных партнеров" за введенные санкции против России и финансовую поддержку Украины, а также попросил новых санкций и дополнительной финансовой поддержки. Плюс — заявил о призыве резервистов и о налогово-бюджетных инициативах, а также предложил бизнесу скинуться на защиту страны. На что, кстати, немедленно откликнулся Ринат Ахметов, заявивший об уплате в бюджет авансом миллиарда гривен. Следом то же самое сделал Константин Жеваго (компания Ferrexpo). Нужно сказать, что оба в прошлом году получили десятки миллиардов сверхприбыли за счет высоких цен на железную руду.Двадцать третьего февраля Верховная рада приняла постановление с рекомендацией СНБО принять санкции по отношению к членам Госдумы и Совбеза России, голосовавшим за признание независимости ДНР и ЛНР. А затем разрешила правительству в течение трех месяцев перераспределять средства из любой статьи государственного бюджета на защиту и оборону. И кроме того, увеличила на 26,5 миллиарда гривен доходную и расходную части бюджета, направив почти всю эту сумму силовым органам.Для утверждения ЧП украинский парламент вечером собрался на специально созванное внеочередное заседание, правда, с некоторым опозданием — из-за информации о минировании здания Верховной рады.Согласно внесенному тексту документа, Зеленский и его веселая команда пожелали включить в ЧП вот такой скромный набор мероприятий:— установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории (при необходимости, то есть при желании представителя власти);— ограничение движения транспортных средств и их досмотр (при необходимости);— усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства (в тексте содержится именно это "недекоммунизированное" словосочетание);— запрет проведения массовых мероприятий;— запрет забастовок;— временная и безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для жизни;— введение комендантского часа;— проверка документов у граждан, а в необходимых случаях — проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья;— запрет призывникам, военнообязанным и резервистам (то есть, по сути, всем мужчинам призывного возраста и немалой части женщин) менять место проживания (включая и выезд за границу) без уведомления военкомата;— запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;— регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного пользования;— особые правила пользования связью и передачей информации через компьютерные сети (при необходимости);— возможность в порядке, предусмотренном Конституцией и законами, запрета деятельности политических партий, общественных организаций в интересах национальной безопасности и общественного порядка, здравоохранения или защиты прав и свобод людей.Рулить всем этим процессом будут региональные штабы, насыщенные представителями силовых органов.С первой попытки утвердить всю эту прелесть не удалось, поскольку де-факто Зеленский и Ко сегодня большинство в парламенте не контролирует. Части депутатов не понравились положения об ограничении деятельности телевидения и радиовещания, а также о запрете политических партий. В итоговой версии документа их не оказалось. Однако норма о запрете изготовления и распространения информации, которая может дестабилизировать обстановку, предполагает очень широкую трактовку и возможность блокирования, например, любых интернет-СМИ, не говоря уж о преследовании граждан. Но, кстати, как раз выпавшие нормы прямо не касались прав и свобод личности.В результате получился документ именно о тотальном ограничении прав и свобод граждан и, по сути, установлении полицейской диктатуры. Да еще и в условиях существования — под покровительством государства, в том числе финансовым — парамилитарных неонацистских формирований. То есть об установлении диктатуры согласно худшим образцам фашистских латиноамериканских хунт 70-80-х годов прошлого века. И нет ни малейших сомнений в том, что "западные партнеры" этого не заметят, как в течение последних восьми лет не замечали на Украине незаконных преследований и безнаказанных убийств инакомыслящих, ограничения прав и свобод людей, взращивания неонацизма и многих других уродливых проявлений их проекта послемайданной Украины.

https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774588826.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220223/preduprezhdenie-1774587973.html

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774583749.html

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авторы, в мире, владимир зеленский, константин жеваго, донецкая народная республика, луганская область, верховная рада украины