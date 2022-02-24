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В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ
В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ
Два гражданских грузовых судна в Азовском море попали под обстрел ВСУ, сообщили в управлении российской погранслужбы по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:59
2022-02-24T14:25
в мире
азовское море
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Два гражданских грузовых судна в Азовском море попали под обстрел ВСУ, сообщили в управлении российской погранслужбы по Краснодарскому краю."В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны Мариуполя", — рассказали в ведомстве.В результате обстрела нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды получил тяжелое ранение.Огонь удалось потушить, оба судна продолжают движение. Для эвакуации раненого моряка и оказания помощи направили пограничные сторожевые катера ФСБ.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html
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азовское море
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Варвара Скокшина
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в мире, азовское море
13:59 24.02.2022 (обновлено: 14:25 24.02.2022)
 
В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ

В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБерег Азовского моря
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Берег Азовского моря. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Два гражданских грузовых судна в Азовском море попали под обстрел ВСУ, сообщили в управлении российской погранслужбы по Краснодарскому краю.
"В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны Мариуполя", — рассказали в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:33
Украина разорвала дипотношения с Россией
В результате обстрела нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды получил тяжелое ранение.
Огонь удалось потушить, оба судна продолжают движение. Для эвакуации раненого моряка и оказания помощи направили пограничные сторожевые катера ФСБ.
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреАзовское море
 
 
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