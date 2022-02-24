https://ria.ru/20220224/udar-1774754198.html

В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ

В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022

В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ

Два гражданских грузовых судна в Азовском море попали под обстрел ВСУ, сообщили в управлении российской погранслужбы по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:59

2022-02-24T13:59

2022-02-24T14:25

в мире

азовское море

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Два гражданских грузовых судна в Азовском море попали под обстрел ВСУ, сообщили в управлении российской погранслужбы по Краснодарскому краю."В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны Мариуполя", — рассказали в ведомстве.В результате обстрела нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды получил тяжелое ранение.Огонь удалось потушить, оба судна продолжают движение. Для эвакуации раненого моряка и оказания помощи направили пограничные сторожевые катера ФСБ.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html

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азовское море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азовское море