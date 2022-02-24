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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/tseli-1774772041.html
В Кремле назвали цель спецоперации на Украине
В Кремле назвали цель спецоперации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
В Кремле назвали цель спецоперации на Украине
Спецоперация по демилитаризации Украины продиктована национальными интересами и заботой о будущем, никакие другие цели там не преследуются, заявил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:41
2022-02-24T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спецоперация по демилитаризации Украины продиктована национальными интересами и заботой о будущем, никакие другие цели там не преследуются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, ситуация очень беспокойная и, безусловно, это очень и очень сложный вопрос. Но, как объяснил президент в своем обращении к россиянам, это все продиктовано, действительно, нашими национальными интересами, это продиктовано заботой о будущем нашей страны. И, конечно же, собственно, только такие цели и никакие иные не преследуем", - сказал он."Мне неизвестно об этом", - ответил Песков на вопрос о том, оценивалась ли уже в Кремле реакция россиян на военную операцию.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774764754.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, политика, в мире
14:41 24.02.2022
 
В Кремле назвали цель спецоперации на Украине

Песков: спецоперация на Украине продиктована нацинтересами, другие цели не преследуются

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Донецке
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина на одной из улиц в Донецке
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спецоперация по демилитаризации Украины продиктована национальными интересами и заботой о будущем, никакие другие цели там не преследуются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, ситуация очень беспокойная и, безусловно, это очень и очень сложный вопрос. Но, как объяснил президент в своем обращении к россиянам, это все продиктовано, действительно, нашими национальными интересами, это продиктовано заботой о будущем нашей страны. И, конечно же, собственно, только такие цели и никакие иные не преследуем", - сказал он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины
"Мне неизвестно об этом", - ответил Песков на вопрос о том, оценивалась ли уже в Кремле реакция россиян на военную операцию.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковПолитикаВ мире
 
 
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