https://ria.ru/20220224/tseli-1774772041.html

В Кремле назвали цель спецоперации на Украине

В Кремле назвали цель спецоперации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

В Кремле назвали цель спецоперации на Украине

Спецоперация по демилитаризации Украины продиктована национальными интересами и заботой о будущем, никакие другие цели там не преследуются, заявил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:41

2022-02-24T14:41

2022-02-24T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спецоперация по демилитаризации Украины продиктована национальными интересами и заботой о будущем, никакие другие цели там не преследуются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, ситуация очень беспокойная и, безусловно, это очень и очень сложный вопрос. Но, как объяснил президент в своем обращении к россиянам, это все продиктовано, действительно, нашими национальными интересами, это продиктовано заботой о будущем нашей страны. И, конечно же, собственно, только такие цели и никакие иные не преследуем", - сказал он."Мне неизвестно об этом", - ответил Песков на вопрос о том, оценивалась ли уже в Кремле реакция россиян на военную операцию.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774764754.html

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, политика, в мире