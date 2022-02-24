https://ria.ru/20220224/tsel-1774757082.html
В Кремле назвали цели военной операции России в Донбассе
В Кремле назвали цели военной операции России в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
В Кремле назвали цели военной операции России в Донбассе
Цель специальной военной операции России - демилитаризация Украины, так как это представляет угрозу для нашего народа, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:07
2022-02-24T14:07
2022-02-24T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цель специальной военной операции России - демилитаризация Украины, так как это представляет угрозу для нашего народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Цели были рассказаны президентом, демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляют угрозу для нашего государства и нашего народа", - сказал Песков журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:07 24.02.2022 (обновлено: 14:11 24.02.2022)
В Кремле назвали цели военной операции России в Донбассе
Песков назвал демилитаризацию и денацификацию Украины целями спецоперации России
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цель специальной военной операции России - демилитаризация Украины, так как это представляет угрозу для нашего народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Цели были рассказаны президентом, демилитаризация и денацификация Украины
. Собственно, и то, и другое представляют угрозу для нашего государства и нашего народа", - сказал Песков журналистам.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Влада Копылова