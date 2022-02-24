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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/tsel-1774757082.html
В Кремле назвали цели военной операции России в Донбассе
В Кремле назвали цели военной операции России в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
В Кремле назвали цели военной операции России в Донбассе
Цель специальной военной операции России - демилитаризация Украины, так как это представляет угрозу для нашего народа, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:07
2022-02-24T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цель специальной военной операции России - демилитаризация Украины, так как это представляет угрозу для нашего народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Цели были рассказаны президентом, демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляют угрозу для нашего государства и нашего народа", - сказал Песков журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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дмитрий песков, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:07 24.02.2022 (обновлено: 14:11 24.02.2022)
 
В Кремле назвали цели военной операции России в Донбассе

Песков назвал демилитаризацию и денацификацию Украины целями спецоперации России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цель специальной военной операции России - демилитаризация Украины, так как это представляет угрозу для нашего народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Цели были рассказаны президентом, демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляют угрозу для нашего государства и нашего народа", - сказал Песков журналистам.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:33
Украина разорвала дипотношения с Россией
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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