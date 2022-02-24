https://ria.ru/20220224/trass-1774629450.html

Глава британского МИД осудила специальную операцию России на Украине

Глава британского МИД осудила специальную операцию России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Глава британского МИД осудила специальную операцию России на Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что осуждает специальную операцию России на Украине. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:25

2022-02-24T07:25

2022-02-24T07:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

великобритания

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что осуждает специальную операцию России на Украине."Я решительно осуждаю ужасное, неспровоцированное нападение президента Путина на народ Украины", - написала глава британского МИД на своей странице в Twitter.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

https://ria.ru/20220224/samolety-1774628173.html

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2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, великобритания, лиз трасс