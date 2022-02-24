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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/trass-1774629450.html
Глава британского МИД осудила специальную операцию России на Украине
Глава британского МИД осудила специальную операцию России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Глава британского МИД осудила специальную операцию России на Украине
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что осуждает специальную операцию России на Украине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:25
2022-02-24T07:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
великобритания
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что осуждает специальную операцию России на Украине."Я решительно осуждаю ужасное, неспровоцированное нападение президента Путина на народ Украины", - написала глава британского МИД на своей странице в Twitter.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://ria.ru/20220224/samolety-1774628173.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, великобритания, лиз трасс
07:25 24.02.2022
 
Глава британского МИД осудила специальную операцию России на Украине

Глава британского МИД Трасс выступила с осуждением специальной операции России на Украине

© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве, Украина
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что осуждает специальную операцию России на Украине.
"Я решительно осуждаю ужасное, неспровоцированное нападение президента Путина на народ Украины", - написала глава британского МИД на своей странице в Twitter.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВеликобританияЛиз Трасс
 
 
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