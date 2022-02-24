Глава британского МИД осудила специальную операцию России на Украине
Глава британского МИД Трасс выступила с осуждением специальной операции России на Украине
© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве, Украина
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что осуждает специальную операцию России на Украине.
"Я решительно осуждаю ужасное, неспровоцированное нападение президента Путина на народ Украины", - написала глава британского МИД на своей странице в Twitter.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин