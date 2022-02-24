https://ria.ru/20220224/tramp-1774639987.html

Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием"

Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием" - РИА Новости, 24.02.2022

Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием"

Бывший президент США Дональд Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием для мира", которое не должно было произойти, сообщает... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:14

2022-02-24T08:14

2022-02-24T08:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием для мира", которое не должно было произойти, сообщает телеканал CNN."Это то, что не должно было произойти никогда. Этого бы не случилось во время моего президентства... Это очень печальное событие для мира, для страны, а также, совершенно точно, очень печально для многих людей, которые погибнут напрасно", - заявил Трамп в эфире Fox News.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/minoborony-1774635356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дональд трамп, россия, донбасс, украина, сша