08:14 24.02.2022 (обновлено: 08:25 24.02.2022)
Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием"
Экс-президент США Трамп назвал операцию России в Донбассе "очень печальным событием"
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием для мира", которое не должно было произойти, сообщает телеканал CNN.
"Это то, что не должно было произойти никогда. Этого бы не случилось во время моего президентства... Это очень печальное событие для мира, для страны, а также, совершенно точно, очень печально для многих людей, которые погибнут напрасно", - заявил Трамп в эфире Fox News.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова