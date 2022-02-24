Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/tramp-1774639987.html
Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием"
Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием" - РИА Новости, 24.02.2022
Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием"
Бывший президент США Дональд Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием для мира", которое не должно было произойти, сообщает... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:14
2022-02-24T08:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дональд трамп
россия
донбасс
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1b65cefc0549eb5166048606404a6b4.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием для мира", которое не должно было произойти, сообщает телеканал CNN."Это то, что не должно было произойти никогда. Этого бы не случилось во время моего президентства... Это очень печальное событие для мира, для страны, а также, совершенно точно, очень печально для многих людей, которые погибнут напрасно", - заявил Трамп в эфире Fox News.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/minoborony-1774635356.html
россия
донбасс
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c220da47a3a64ecbaae24c34105afc6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, россия, донбасс, украина, сша
08:14 24.02.2022 (обновлено: 08:25 24.02.2022)
 
Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием"

Экс-президент США Трамп назвал операцию России в Донбассе "очень печальным событием"

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал военную операцию России в Донбассе "очень печальным событием для мира", которое не должно было произойти, сообщает телеканал CNN.
"Это то, что не должно было произойти никогда. Этого бы не случилось во время моего президентства... Это очень печальное событие для мира, для страны, а также, совершенно точно, очень печально для многих людей, которые погибнут напрасно", - заявил Трамп в эфире Fox News.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Киеве, Украина, 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МО Британии назвал спецоперацию в Донбассе "агрессией" против Украины
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДональд ТрампРоссияДонбассУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала