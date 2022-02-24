11:40 24.02.2022 (обновлено: 14:41 24.02.2022)
В Астраханской области на берегу Волги нашли тело школьницы
В Астраханской области на берегу Волги нашли тело 14-летней школьницы
© Фото : СУСК РФ по Астраханской областиВ Астраханской области на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района рыбаки обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти
© Фото : СУСК РФ по Астраханской области
В Астраханской области на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района рыбаки обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Тело 14-летней девочки найдено на берегу Волги в Астраханской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по региону.
"Днем 23 февраля 2022 года на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района области рыбаки обнаружили тело 14-летней девочки", - говорится в сообщении. Криминалисты обследовали дно реки и обнаружили там сумку девочки, в которой находились ее личные вещи, а также мобильный телефон.
"Камызякским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в релизе.
Опубликовано: Кирилл Волков