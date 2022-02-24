Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/telo-1774700885.html
В Астраханской области на берегу Волги нашли тело школьницы
В Астраханской области на берегу Волги нашли тело школьницы - РИА Новости, 24.02.2022
В Астраханской области на берегу Волги нашли тело школьницы
Тело 14-летней девочки найдено на берегу Волги в Астраханской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:40
2022-02-24T14:41
происшествия
россия
камызякский район
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774769710_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_cddadbfa3f70a224169e3871b698c10d.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Тело 14-летней девочки найдено на берегу Волги в Астраханской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по региону."Камызякским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220201/rassledovanie-1770442414.html
россия
камызякский район
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774769710_13:0:912:674_1920x0_80_0_0_04da37adc5456ad2899dfc6eeebc1b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камызякский район, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)
11:40 24.02.2022 (обновлено: 14:41 24.02.2022)
 
В Астраханской области на берегу Волги нашли тело школьницы

В Астраханской области на берегу Волги нашли тело 14-летней школьницы

© Фото : СУСК РФ по Астраханской областиВ Астраханской области на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района рыбаки обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти
В Астраханской области на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района рыбаки обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : СУСК РФ по Астраханской области
В Астраханской области на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района рыбаки обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Тело 14-летней девочки найдено на берегу Волги в Астраханской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по региону.
"Днем 23 февраля 2022 года на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района области рыбаки обнаружили тело 14-летней девочки", - говорится в сообщении. Криминалисты обследовали дно реки и обнаружили там сумку девочки, в которой находились ее личные вещи, а также мобильный телефон.
"Камызякским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в релизе.
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 11:29
СК рассказал подробности поисков пропавшей под Новгородом девочки
Опубликовано: Кирилл Волков
 
ПроисшествияРоссияКамызякский районАстраханская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала