https://ria.ru/20220224/telo-1774700885.html

В Астраханской области на берегу Волги нашли тело школьницы

В Астраханской области на берегу Волги нашли тело школьницы - РИА Новости, 24.02.2022

В Астраханской области на берегу Волги нашли тело школьницы

Тело 14-летней девочки найдено на берегу Волги в Астраханской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:40

2022-02-24T11:40

2022-02-24T14:41

происшествия

россия

камызякский район

астраханская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Тело 14-летней девочки найдено на берегу Волги в Астраханской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по региону."Камызякским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220201/rassledovanie-1770442414.html

россия

камызякский район

астраханская область

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Кирилл Волков

происшествия, россия, камызякский район, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)