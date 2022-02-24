https://ria.ru/20220224/telegram-1774670763.html
В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 24.02.2022
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:12
2022-02-24T10:12
2022-02-24T17:48
в мире
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польша
telegram (приложение)
белоруссия
общество
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбои начались около 09:03 мск. По состоянию на 09:53 мск была зафиксирована 381 жалоба: 40% претензий связаны с подключением к серверу, 34% пользователей мессенджера жалуются на проблемы с приложением, еще 26% жалоб — на проблемы с получением сообщений.С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Польши и ряда других стран.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, польша, telegram (приложение), белоруссия, общество
10:12 24.02.2022 (обновлено: 17:48 24.02.2022)
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера