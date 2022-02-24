https://ria.ru/20220224/telegram-1774670763.html

В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 24.02.2022

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:12

2022-02-24T10:12

2022-02-24T17:48

в мире

технологии

россия

польша

telegram (приложение)

белоруссия

общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбои начались около 09:03 мск. По состоянию на 09:53 мск была зафиксирована 381 жалоба: 40% претензий связаны с подключением к серверу, 34% пользователей мессенджера жалуются на проблемы с приложением, еще 26% жалоб — на проблемы с получением сообщений.С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Польши и ряда других стран.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

россия

польша

белоруссия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, технологии, россия, польша, telegram (приложение), белоруссия, общество