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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/tekhnolonii-1774903356.html
Байден: США хотят сократить импорт Россией высокотехнологической продукции
Байден: США хотят сократить импорт Россией высокотехнологической продукции - РИА Новости, 24.02.2022
Байден: США хотят сократить импорт Россией высокотехнологической продукции
Санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, это будет серьезным ударом по военной и космической отраслям, заявил в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:54
2022-02-24T22:06
обострение ситуации в днр и лнр
сша
джо байден
россия
владимир путин
украина
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, это будет серьезным ударом по военной и космической отраслям, заявил в четверг президент США Джо Байден."Мы рассчитываем, что мы наполовину сократим экспорт (Россией) высокотехнологичной продукции", - сказал президент США, объявляя новый пакет санкций в отношении России. По его словам, это окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации (российской) военной отрасли и нанесет урон аэрокосмической отрасли, в том числе космической программе, нанесет ущерб судостроению и ударит по экономической конкурентоспособности".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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сша, джо байден, россия, владимир путин, украина, в мире, санкции в отношении россии
21:54 24.02.2022 (обновлено: 22:06 24.02.2022)
 
Байден: США хотят сократить импорт Россией высокотехнологической продукции

Байден: США намерены сократить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, это будет серьезным ударом по военной и космической отраслям, заявил в четверг президент США Джо Байден.
"Мы рассчитываем, что мы наполовину сократим экспорт (Россией) высокотехнологичной продукции", - сказал президент США, объявляя новый пакет санкций в отношении России. По его словам, это окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации (российской) военной отрасли и нанесет урон аэрокосмической отрасли, в том числе космической программе, нанесет ущерб судостроению и ударит по экономической конкурентоспособности".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 21:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: новые санкции США затронут нефтяные компании и лично Путина
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 21:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАДжо БайденРоссияВладимир ПутинУкраинаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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