21:54 24.02.2022 (обновлено: 22:06 24.02.2022)
Байден: США хотят сократить импорт Россией высокотехнологической продукции
Байден: США намерены сократить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, это будет серьезным ударом по военной и космической отраслям, заявил в четверг президент США Джо Байден.
"Мы рассчитываем, что мы наполовину сократим экспорт (Россией) высокотехнологичной продукции", - сказал президент США, объявляя новый пакет санкций в отношении России. По его словам, это окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации (российской) военной отрасли и нанесет урон аэрокосмической отрасли, в том числе космической программе, нанесет ущерб судостроению и ударит по экономической конкурентоспособности".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Петр Попадюк