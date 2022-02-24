https://ria.ru/20220224/swiss-1774781953.html

Авиакомпания SWISS приостановила полеты в Киев до 26 марта включительно

Авиакомпания SWISS приостановила полеты в Киев до 26 марта включительно - РИА Новости, 24.02.2022

Авиакомпания SWISS приостановила полеты в Киев до 26 марта включительно

Швейцарская авиакомпания SWISS, ранее приостановившая полеты в Киев и обратно, продлевает период отмены рейсов до 26 марта включительно из-за ситуации на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:06

2022-02-24T15:06

2022-02-24T15:06

обострение ситуации в днр и лнр

украина

швейцария

swiss international air lines

новости - туризм

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ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Швейцарская авиакомпания SWISS, ранее приостановившая полеты в Киев и обратно, продлевает период отмены рейсов до 26 марта включительно из-за ситуации на Украине, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика Соня Птассек."В связи со сложившейся ситуацией на Украине SWISS приостанавливает свои рейсы в Киев до 26 марта 2022 года включительно (мы уже приостанавливали наши рейсы 21 февраля и сегодня продлили период отмены). Безопасность наших пассажиров и членов экипажа всегда имеет первостепенное значение", - сказала она.Птассек добавила, что пассажиры будут проинформированы соответствующим образом.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/metro-1774755999.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/dnr-1774755863.html

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

украина, швейцария, swiss international air lines, новости - туризм