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Источник: Евросоюз не планирует рассматривать отключение России от SWIFT
Источник: Евросоюз не планирует рассматривать отключение России от SWIFT - РИА Новости, 24.02.2022
Источник: Евросоюз не планирует рассматривать отключение России от SWIFT
Лидеры ЕС при обсуждении в четверг второго пакета санкций против России пока не планируют рассматривать отключение России от SWIFT, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:37
2022-02-24T18:54
swift
санкции
санкции в отношении россии
в мире
россия
владимир путин
украина
донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Лидеры ЕС при обсуждении в четверг второго пакета санкций против России пока не планируют рассматривать отключение России от SWIFT, сообщил журналистам высокопоставленный источник в Евросоюзе."Лидеры ЕС пока рассматривают (для второго пакета санкций) те финансовые меры, о которых говорилось ранее. Что касается SWIFT, то вначале лидеры примут решение по актуальным финансовым санкциям, а потом уже будут обсуждать, какие дальнейшие шаги могут последовать", - сообщил он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774855700.html
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россия
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swift, санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс, евросоюз
18:37 24.02.2022 (обновлено: 18:54 24.02.2022)
 
Источник: Евросоюз не планирует рассматривать отключение России от SWIFT

Лидеры ЕС во втором пакете санкций не планируют рассматривать отключение России от SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Лидеры ЕС при обсуждении в четверг второго пакета санкций против России пока не планируют рассматривать отключение России от SWIFT, сообщил журналистам высокопоставленный источник в Евросоюзе.
"Лидеры ЕС пока рассматривают (для второго пакета санкций) те финансовые меры, о которых говорилось ранее. Что касается SWIFT, то вначале лидеры примут решение по актуальным финансовым санкциям, а потом уже будут обсуждать, какие дальнейшие шаги могут последовать", - сообщил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 18:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 18:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Швейцария вводит санкции против трех российских банков и 336 депутатов
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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