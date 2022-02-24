https://ria.ru/20220224/swift-1774851074.html

Источник: Евросоюз не планирует рассматривать отключение России от SWIFT

Источник: Евросоюз не планирует рассматривать отключение России от SWIFT - РИА Новости, 24.02.2022

Источник: Евросоюз не планирует рассматривать отключение России от SWIFT

Лидеры ЕС при обсуждении в четверг второго пакета санкций против России пока не планируют рассматривать отключение России от SWIFT, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:37

2022-02-24T18:37

2022-02-24T18:54

swift

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Лидеры ЕС при обсуждении в четверг второго пакета санкций против России пока не планируют рассматривать отключение России от SWIFT, сообщил журналистам высокопоставленный источник в Евросоюзе."Лидеры ЕС пока рассматривают (для второго пакета санкций) те финансовые меры, о которых говорилось ранее. Что касается SWIFT, то вначале лидеры примут решение по актуальным финансовым санкциям, а потом уже будут обсуждать, какие дальнейшие шаги могут последовать", - сообщил он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774855700.html

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774849233.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

swift, санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс, евросоюз