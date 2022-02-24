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СМИ: Евросоюз обсуждает возможность отключения России от SWIFT
СМИ: Евросоюз обсуждает возможность отключения России от SWIFT - РИА Новости, 24.02.2022
СМИ: Евросоюз обсуждает возможность отключения России от SWIFT
Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза утверждает, что страны сообщества обсуждают возможность отключения России от... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:55
2022-02-24T18:11
россия
санкции
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
владимир путин
донбасс
swift
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза утверждает, что страны сообщества обсуждают возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за начала российской военной операции по демилитаризации на Украине.Согласно информации телеканала, страны ЕС разделились во мнениях по этому вопросу. Так, Польша, Эстония, Латвия и Литва выступают за то, чтобы отключение РФ от SWIFT стало частью более широкого пакета санкций, о котором, как ожидается, европейские страны объявят в четверг.Со своей стороны Германия, Италия, Венгрия и Кипр являются противниками такой меры и выступают за развитие более тесных экономических связей с Россией.Источник в ЕС заявил телеканалу, что дискуссии на эту тему "продолжаются". Вместе с тем он ожидает, что экономические интересы возобладают, и Брюссель не пойдет на отключение России от SWIFT.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/evrosoyuz-1774837786.html
https://ria.ru/20220224/ssha-1774832048.html
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россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, владимир путин, донбасс, swift, украина
17:55 24.02.2022 (обновлено: 18:11 24.02.2022)
 
СМИ: Евросоюз обсуждает возможность отключения России от SWIFT

CNN: Евросоюз обсуждает возможность отключения России от SWIFT из-за ситуации на Украине

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза утверждает, что страны сообщества обсуждают возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за начала российской военной операции по демилитаризации на Украине.
Согласно информации телеканала, страны ЕС разделились во мнениях по этому вопросу. Так, Польша, Эстония, Латвия и Литва выступают за то, чтобы отключение РФ от SWIFT стало частью более широкого пакета санкций, о котором, как ожидается, европейские страны объявят в четверг.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира, заявили в МИД
Со своей стороны Германия, Италия, Венгрия и Кипр являются противниками такой меры и выступают за развитие более тесных экономических связей с Россией.
Источник в ЕС заявил телеканалу, что дискуссии на эту тему "продолжаются". Вместе с тем он ожидает, что экономические интересы возобладают, и Брюссель не пойдет на отключение России от SWIFT.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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СМИ: США изучают возможность перебросить больше сил в Восточную Европу
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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