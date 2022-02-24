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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/swift-1774739736.html
Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT
Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT - РИА Новости, 24.02.2022
Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT
Чешский президент Милош Земан подверг критике действия РФ на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT, он заявил об этом в четверг в телеобращении к... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:18
2022-02-24T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
чехия
милош земан
в мире
россия
владимир путин
украина
донбасс
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ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан подверг критике действия РФ на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT, он заявил об этом в четверг в телеобращении к согражданам."РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии", - заявил Земан.Чешский президент выразил свою поддержку народу Украины. Он также призвал к более жестким санкциям в отношении России. В частности, он считает необходимым отключение РФ от системы SWIFT."Я люблю русскую культуру, уважаю жертвы русского народа во Второй мировой войне. Но это не означает, что я соглашусь с тем, чтобы на территорию суверенного государства без объявления войны вступили чужие войска. Россия этими действиями допускает преступление против мира. Иррациональное решение руководства РФ принесет значительный ущерб самой России", - заявил Земан.По его словам, он верит в то, что ситуация успокоится, "однако не глупым компромиссом, но решительной реакцией против агрессора".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html
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чехия, милош земан, в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс
13:18 24.02.2022 (обновлено: 14:00 24.02.2022)
 
Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT

Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от системы SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
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ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан подверг критике действия РФ на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT, он заявил об этом в четверг в телеобращении к согражданам.
"РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии", - заявил Земан.
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Чешский президент выразил свою поддержку народу Украины. Он также призвал к более жестким санкциям в отношении России. В частности, он считает необходимым отключение РФ от системы SWIFT.
"Я люблю русскую культуру, уважаю жертвы русского народа во Второй мировой войне. Но это не означает, что я соглашусь с тем, чтобы на территорию суверенного государства без объявления войны вступили чужие войска. Россия этими действиями допускает преступление против мира. Иррациональное решение руководства РФ принесет значительный ущерб самой России", - заявил Земан.
По его словам, он верит в то, что ситуация успокоится, "однако не глупым компромиссом, но решительной реакцией против агрессора".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЧехияМилош ЗеманВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбасс
 
 
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