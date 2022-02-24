https://ria.ru/20220224/svyaz-1774604352.html

Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми

Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми - РИА Новости, 24.02.2022

Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми

Военные США держат открытыми каналы связи с российскими коллегами и не имеют оснований считать, что они закроются на фоне эскалации вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T00:31

2022-02-24T00:31

2022-02-24T00:31

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Военные США держат открытыми каналы связи с российскими коллегами и не имеют оснований считать, что они закроются на фоне эскалации вокруг Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Кирби напомнил о недавних контактах между министрами обороны и начальниками генеральных штабов двух стран.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша