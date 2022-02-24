https://ria.ru/20220224/svyaz-1774604352.html
Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми
Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми - РИА Новости, 24.02.2022
Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми
Военные США держат открытыми каналы связи с российскими коллегами и не имеют оснований считать, что они закроются на фоне эскалации вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T00:31
2022-02-24T00:31
2022-02-24T00:31
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Военные США держат открытыми каналы связи с российскими коллегами и не имеют оснований считать, что они закроются на фоне эскалации вокруг Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Кирби напомнил о недавних контактах между министрами обороны и начальниками генеральных штабов двух стран.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша
Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми
Представитель Пентагона Кирби: каналы связи между военными США и России остаются открытыми