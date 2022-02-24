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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/svyaz-1774604352.html
Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми
Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми - РИА Новости, 24.02.2022
Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми
Военные США держат открытыми каналы связи с российскими коллегами и не имеют оснований считать, что они закроются на фоне эскалации вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T00:31
2022-02-24T00:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Военные США держат открытыми каналы связи с российскими коллегами и не имеют оснований считать, что они закроются на фоне эскалации вокруг Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Кирби напомнил о недавних контактах между министрами обороны и начальниками генеральных штабов двух стран.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, сша
00:31 24.02.2022
 
Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми

Представитель Пентагона Кирби: каналы связи между военными США и России остаются открытыми

© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Военные США держат открытыми каналы связи с российскими коллегами и не имеют оснований считать, что они закроются на фоне эскалации вокруг Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы не видим признаков того, что эти линии коммуникации... закрыты", - сказал он на брифинге.
Кирби напомнил о недавних контактах между министрами обороны и начальниками генеральных штабов двух стран.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
00:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСША
 
 
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