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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/svet-1774617732.html
В ЛНР из-за обстрелов 11 тысяч абонентов остаются без света
В ЛНР из-за обстрелов 11 тысяч абонентов остаются без света - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР из-за обстрелов 11 тысяч абонентов остаются без света
Одиннадцать тысяч абонентов в ЛНР остаются без электричества из-за обрыва линий в результате обстрелов, сообщило представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T04:30
2022-02-24T04:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Одиннадцать тысяч абонентов в ЛНР остаются без электричества из-за обрыва линий в результате обстрелов, сообщило представительство республики в СЦКК.Город Славяносербск находится в 35 километрах к северо-западу от Луганска.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, россия, лнр
04:30 24.02.2022
 
В ЛНР из-за обстрелов 11 тысяч абонентов остаются без света

Представительство ЛНР в СЦКК: в республике 11 тысяч абонентов остаются без света

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМобилизационный пункт в Луганске
Мобилизационный пункт в Луганске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Мобилизационный пункт в Луганске
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Одиннадцать тысяч абонентов в ЛНР остаются без электричества из-за обрыва линий в результате обстрелов, сообщило представительство республики в СЦКК.
​​"В населенном пункте Голубовское повреждена воздушная линия электропередач ВЛ 35-кВ. – подстанция Михайловка и Петродонецкая №1, без электроснабжения более 1000 абонентов в н.п. Донецкий и н.п. Голубовское. В городе Славяносербск повреждена воздушная линия электропередач ВЛ 110-кВ. – подстанция Черкасская и Авиационная, без электроснабжения более 10000 абонентов Славяносербского района", - сообщили в представительстве.
Город Славяносербск находится в 35 километрах к северо-западу от Луганска.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
04:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию ЛНР
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛНР
 
 
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