https://ria.ru/20220224/suverenitet-1774721396.html

В Китае призвали США не указывать, что такое уважать суверенитет

В Китае призвали США не указывать, что такое уважать суверенитет - РИА Новости, 24.02.2022

В Китае призвали США не указывать, что такое уважать суверенитет

США не следует указывать Пекину, что такое уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, заявила на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:31

2022-02-24T12:31

2022-02-24T12:31

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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. США не следует указывать Пекину, что такое уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя критику со стороны Вашингтона в отношении нейтральной позиции Пекина по ситуации на Украине."Мы обратили внимание на соответствующие высказывания представителя госдепартамента, прежде всего я считаю, что в отношении того, как уважать государственный суверенитет и территориальную целостность, США, пожалуй, не имеют права указывать Китаю, что делать", - заявила дипломат, комментируя высказывания официального представителя госдепа Неда Прайса о том, что Пекин должен уважать соответствующие принципы в отношении Украины и призвать Россию пойти на уступки.Она подчеркнула, что "китайский народ обладает по-настоящему глубоким и достоверным пониманием и восприятием того, что значит государственный суверенитет и территориальная целостность".Хуа Чуньин добавила, что за менее чем 250 лет с момента основания США только около 20 лет не предпринимали военных действий, а военное вмешательство оправдывали, иногда говоря, что это защита "демократии", иногда "прав человека", и даже фабрикуя дезинформацию."Несомненно, что понимание такой страны об уважении суверенитета и территориальной целостности, иное, нежели у нас", - указала она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, нед прайс, донбасс, сша, россия, хуа чуньин, китай