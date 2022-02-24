Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/suverenitet-1774624062.html
Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве
Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве
Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:38
2022-02-24T06:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649982_0:0:2494:1403_1920x0_80_0_0_bdde91981d4ac8690fdde42770794e47.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском пространстве, примером тому является Казахстан."Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому - помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220224/vzryvy-1774623736.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774444178_0:0:4392:3294_1920x0_80_0_0_f73e61b4619eb268382d16d724166577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
06:38 24.02.2022 (обновлено: 06:39 24.02.2022)
 
Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве

Президент Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском пространстве, примером тому является Казахстан.
"Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому - помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности", - сказал Путин.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске и Одессе
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала