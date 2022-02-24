https://ria.ru/20220224/suverenitet-1774624062.html
Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве
Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве
Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:38
2022-02-24T06:38
2022-02-24T06:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском пространстве, примером тому является Казахстан."Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому - помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина
06:38 24.02.2022 (обновлено: 06:39 24.02.2022)
Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве
Президент Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском пространстве, примером тому является Казахстан.
"Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому - помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности", - сказал Путин.