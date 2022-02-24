https://ria.ru/20220224/su-24-1774668378.html

Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских Су-24

Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских Су-24 - РИА Новости, 24.02.2022

Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских Су-24

Народная милиция ЛНР сбила два украинских бомбардировщика Су-24, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:04

2022-02-24T10:04

2022-02-24T10:57

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Народная милиция ЛНР сбила два украинских бомбардировщика Су-24, сообщили в ведомстве."Сбито два Су-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое", — рассказали там.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651412.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр