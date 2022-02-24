https://ria.ru/20220224/stavka-1774818763.html

ЦБ в течение суток может поднять ключевую ставку до 15-17%, считает эксперт

ЦБ в течение суток может поднять ключевую ставку до 15-17%, считает эксперт - РИА Новости, 24.02.2022

ЦБ в течение суток может поднять ключевую ставку до 15-17%, считает эксперт

Банк России может поднять ключевую ставку до 15-17% годовых с текущих 9,5% уже сегодня вечером или завтра утром, прокомментировал РИА Новости ситуацию на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:52

2022-02-24T16:52

2022-02-24T17:49

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

украина

сша

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Банк России может поднять ключевую ставку до 15-17% годовых с текущих 9,5% уже сегодня вечером или завтра утром, прокомментировал РИА Новости ситуацию на финансовом рынке ведущий эксперт крупного российского банка.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса. Президент США Джо Байден в ответ сказал, что Соединенные Штаты и их партнеры введут жесткие санкции против России, и добавил, что США продолжат оказывать поддержку и помощь Киеву.Между тем Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке объявил в четверг о начале валютных интервенций и намерении провести операции дополнительного предоставления ликвидности банковскому сектору."В сложившейся на российском рынке ситуации ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 15-17% годовых уже сегодня вечером или завтра утром", — считает эксперт.Диапазон колебаний курса доллара в четверг составляет 82,5-89,6 рубля. К 16:31 мск доллар стоит 85,6 рубля — после 81,16 рубля на закрытии торгов среды. Объем торгов подскочил в несколько раз и уже превышает 6,5 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/gaz-1774811102.html

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, россия, украина, сша, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии