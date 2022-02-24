https://ria.ru/20220224/ssha-1774816229.html

Байден созвал заседание совета по национальной безопасности

Байден созвал заседание совета по национальной безопасности - РИА Новости, 24.02.2022

Байден созвал заседание совета по национальной безопасности

Президент США Джо Байден созвал заседание совета по национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине, где Россия проводит специальную военную... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:44

2022-02-24T16:44

2022-02-24T16:54

в мире

ситуация в днр и лнр

сша

украина

донбасс

владимир путин

россия

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774463940_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_0f6db1cc23b9a18ba72e53f03782a379.jpg

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден созвал заседание совета по национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию, сообщают журналисты из пула Белого дома со ссылкой на чиновника американской администрации."Президент Байден созвал заседание совета по национальной безопасности сегодня утром в ситуационной комнате, чтобы обсудить последние события на Украине", - цитирует чиновника корреспондент CNN Кевин Липтак.В графике Байдена также значатся участие в виртуальной встрече "большой семерки" и публичное выступление, в котором он намерен объявить о новых санкциях против России.

https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774803878.html

сша

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, сша, украина, донбасс, владимир путин, россия, джо байден