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Байден созвал заседание совета по национальной безопасности
Байден созвал заседание совета по национальной безопасности - РИА Новости, 24.02.2022
Байден созвал заседание совета по национальной безопасности
Президент США Джо Байден созвал заседание совета по национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине, где Россия проводит специальную военную... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:44
2022-02-24T16:54
в мире
ситуация в днр и лнр
сша
украина
донбасс
владимир путин
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден созвал заседание совета по национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию, сообщают журналисты из пула Белого дома со ссылкой на чиновника американской администрации."Президент Байден созвал заседание совета по национальной безопасности сегодня утром в ситуационной комнате, чтобы обсудить последние события на Украине", - цитирует чиновника корреспондент CNN Кевин Липтак.В графике Байдена также значатся участие в виртуальной встрече "большой семерки" и публичное выступление, в котором он намерен объявить о новых санкциях против России.
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сша
украина
донбасс
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в мире, ситуация в днр и лнр, сша, украина, донбасс, владимир путин, россия, джо байден
16:44 24.02.2022 (обновлено: 16:54 24.02.2022)
 
Байден созвал заседание совета по национальной безопасности

Президент США Байден созвал заседание совета по нацбезопасности из-за ситуации на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден созвал заседание совета по национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию, сообщают журналисты из пула Белого дома со ссылкой на чиновника американской администрации.
"Президент Байден созвал заседание совета по национальной безопасности сегодня утром в ситуационной комнате, чтобы обсудить последние события на Украине", - цитирует чиновника корреспондент CNN Кевин Липтак.
В графике Байдена также значатся участие в виртуальной встрече "большой семерки" и публичное выступление, в котором он намерен объявить о новых санкциях против России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:11
США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРСШАУкраинаДонбассВладимир ПутинРоссияДжо Байден
 
 
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