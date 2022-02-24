https://ria.ru/20220224/ssha-1774641163.html

Байден заявил, что США продолжат помогать Украине

Байден заявил, что США продолжат помогать Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Байден заявил, что США продолжат помогать Украине

Президент США Джо Байден заявил, что в четверг провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого последний попросил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:18

2022-02-24T08:18

2022-02-24T08:48

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого последний попросил его и других мировых лидеров "ясно высказаться" против действий России и поддержать народ Украины.Разговор двух лидеров, как отмечается, прошел по инициативе украинской стороны на фоне объявленного руководством России начала военной операции в Донбассе."Он попросил меня призвать мировых лидеров ясно высказаться против агрессии президента (России Владимира) Путина и поддержать народ Украины. Завтра я проведу встречу с лидерами стран G7, и США вместе с нашими союзниками и партнерами введут жесткие санкции против России", - говорится в заявлении главы американской администрации, которое распространил Белый дом.В нем подчеркивается, что США "продолжат оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/sanktsii-1774632997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, сша, украина