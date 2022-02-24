Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/sputniki-1774910440.html
Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников
Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников - РИА Новости, 24.02.2022
Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников
США уже давно перекрыли РФ доступ к космической микроэлектронике, на производстве спутников это не сказывается, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:39
2022-02-24T23:22
космос - риа наука
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
сша
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/15/1562441578_0:111:3096:1853_1920x0_80_0_0_8d53c7e4161b7aa4113707e31d647860.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США уже давно перекрыли РФ доступ к космической микроэлектронике, на производстве спутников это не сказывается, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли"."Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя", - написал он в своём Telegram-канале.Рогозин добавил, что российские ракеты - самые надёжные в мире, и напомнил, что США уже пытаются запрещать другим странам ими пользоваться. По его словам, с 2023 года Соединенные Штаты планирует окончательно уничтожить мировой рынок космической конкуренции, вводя санкции на российские ракеты-носители. "Мы в курсе. Это тоже не новость. Мы и здесь готовы действовать", - добавил он."Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера ". Дружеский совет", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220224/otrasli-1774911405.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/15/1562441578_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_20817bb682697abdc3f8ff11e61499ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире
22:39 24.02.2022 (обновлено: 23:22 24.02.2022)
 
Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников

Глава "Роскосмоса" Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США уже давно перекрыли РФ доступ к космической микроэлектронике, на производстве спутников это не сказывается, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
"Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя", - написал он в своём Telegram-канале.
Рогозин добавил, что российские ракеты - самые надёжные в мире, и напомнил, что США уже пытаются запрещать другим странам ими пользоваться. По его словам, с 2023 года Соединенные Штаты планирует окончательно уничтожить мировой рынок космической конкуренции, вводя санкции на российские ракеты-носители. "Мы в курсе. Это тоже не новость. Мы и здесь готовы действовать", - добавил он.
"Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера ". Дружеский совет", - подчеркнул он.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:44
США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоскосмосРоссияСШАСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала