https://ria.ru/20220224/sputniki-1774910440.html
Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников
Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников - РИА Новости, 24.02.2022
Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников
США уже давно перекрыли РФ доступ к космической микроэлектронике, на производстве спутников это не сказывается, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:39
2022-02-24T22:39
2022-02-24T23:22
космос - риа наука
дмитрий рогозин
роскосмос
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сша
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США уже давно перекрыли РФ доступ к космической микроэлектронике, на производстве спутников это не сказывается, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли"."Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя", - написал он в своём Telegram-канале.Рогозин добавил, что российские ракеты - самые надёжные в мире, и напомнил, что США уже пытаются запрещать другим странам ими пользоваться. По его словам, с 2023 года Соединенные Штаты планирует окончательно уничтожить мировой рынок космической конкуренции, вводя санкции на российские ракеты-носители. "Мы в курсе. Это тоже не новость. Мы и здесь готовы действовать", - добавил он."Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера ". Дружеский совет", - подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире
22:39 24.02.2022 (обновлено: 23:22 24.02.2022)
Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников
Глава "Роскосмоса" Рогозин заверил, что санкции США не скажутся на производстве спутников
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
США уже давно перекрыли РФ доступ к космической микроэлектронике, на производстве спутников это не сказывается, сообщил
в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее президент США Джо Байден
заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией
высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
"Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя", - написал он в своём Telegram-канале.
Рогозин добавил, что российские ракеты - самые надёжные в мире, и напомнил, что США уже пытаются запрещать другим странам ими пользоваться. По его словам, с 2023 года Соединенные Штаты планирует окончательно уничтожить мировой рынок космической конкуренции, вводя санкции на российские ракеты-носители. "Мы в курсе. Это тоже не новость. Мы и здесь готовы действовать", - добавил он.
"Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера ". Дружеский совет", - подчеркнул он.
Опубликовано: Петр Попадюк