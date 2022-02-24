https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774842392.html

Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине

Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о первых результатах спецоперации вооруженных сил России на Украине. Утром 24 февраля Владимир... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:17

2022-02-24T18:17

2022-02-24T18:44

инфографика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

спецоперация

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о первых результатах спецоперации вооруженных сил России на Украине. Утром 24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил, что Москва окажет военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам в рамках Договоров о дружбе и взаимопомощи. Президент заверил, что в планы России не входит оккупация Украины, а только ее демилитаризация и денацификация. Подробнее о том, что сделали за день подразделения российской армии, — в инфографике Ria.ru.

россия

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2022

Мария Хомутова

Мария Хомутова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Хомутова

россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация, инфографика