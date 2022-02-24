Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774842392.html
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о первых результатах спецоперации вооруженных сил России на Украине. Утром 24 февраля Владимир... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:17
2022-02-24T18:44
инфографика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774844279_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_415e4e33246c2ae3428697a8d602d095.png
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о первых результатах спецоперации вооруженных сил России на Украине. Утром 24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил, что Москва окажет военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам в рамках Договоров о дружбе и взаимопомощи. Президент заверил, что в планы России не входит оккупация Украины, а только ее демилитаризация и денацификация. Подробнее о том, что сделали за день подразделения российской армии, — в инфографике Ria.ru.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Хомутова
Мария Хомутова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774844279_188:0:1268:810_1920x0_80_0_0_891e1d5a072f25c89b9f9173f8af09cf.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация, инфографика
18:17 24.02.2022 (обновлено: 18:44 24.02.2022)
 

Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине

Читать ria.ru в
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о первых результатах спецоперации вооруженных сил России на Украине. Утром 24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил, что Москва окажет военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам в рамках Договоров о дружбе и взаимопомощи. Президент заверил, что в планы России не входит оккупация Украины, а только ее демилитаризация и денацификация. Подробнее о том, что сделали за день подразделения российской армии, — в инфографике Ria.ru.
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Опубликовано: Мария Хомутова
 
ИнфографикаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала