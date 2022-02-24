https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774842392.html
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о первых результатах спецоперации вооруженных сил России на Украине. Утром 24 февраля Владимир... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:17
2022-02-24T18:17
2022-02-24T18:44
инфографика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о первых результатах спецоперации вооруженных сил России на Украине. Утром 24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил, что Москва окажет военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам в рамках Договоров о дружбе и взаимопомощи. Президент заверил, что в планы России не входит оккупация Украины, а только ее демилитаризация и денацификация. Подробнее о том, что сделали за день подразделения российской армии, — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация, инфографика