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МИД назвал российскую спецоперацию попыткой предотвратить глобальную войну

МИД назвал российскую спецоперацию попыткой предотвратить глобальную войну - РИА Новости, 24.02.2022

МИД назвал российскую спецоперацию попыткой предотвратить глобальную войну

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявила, что это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:06

2022-02-24T16:06

2022-02-24T16:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявила, что это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну."Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны", - сказал она в эфире телеканала НТВ.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, россия, украина, мария захарова